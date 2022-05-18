Gut hastalığına yol açan Ürik asidi azaltmanın yolları

Yüksek düzeyde ürik asit gut, böbrek taşı veya böbrek yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek ürik asit seviyeleri yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya kronik böbrek hastalığını da tetikleyebilir. Bununla birlikte, yüksek ürik asit düzeylerinin bu durumların doğrudan bir nedeni mi yoksa sadece bir erken uyarı işareti mi olduğu bilinmemektedir. Gut hastalığına neden oluyor Kandaki yüksek ürik asit seviyelerinin neden olduğu gut; kızarıklık, eklemlerde şişme ve ağrı şeklinde ortaya çıkan iltihaplı bir artrit şeklidir. Bazı durumlarda hareket etmeyi engeller, vücudu sertleştirir ve çeşitli yerlerde şişmelere neden olur. Gut hastalığının en yaygın nedeni vücuttaki aşırı ürik asittir. Böbrekler ürik asidin atılımını sağlamadığında ve vücuttaki ürik asidin tamamı atılmadığında bunlar kristalleşir ve eklemlerin etrafına yerleşir. Bu, iltihaplı sürecin başlangıcına yol açar.