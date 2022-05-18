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Sağlık
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Gut hastalığına yol açan Ürik asidi azaltmanın yolları

2022-05-18 01:32:35
Gut hastalığına yol açan Ürik asidi azaltmanın yolları

Başta gut hastalığı olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa neden olan yüksek ürik asit seviyelerini düşürmek mümkün.

#1
Foto - Ürik asidi azaltmak için tüketilmesi gereken 5 meyve Ürik asit, pürinlerin metabolizmasının son ürünüdür. İnsan vücudu pürinlerin son metabolik ürünü olarak ürik asit salgılar. Ürik asidin çoğu (yaklaşık yüzde 75) idrarla atılır, yaklaşık yüzde 25'i ise bağırsak bakterileri tarafından parçalanır. Hiperürisemi, kandaki aşırı ürik asit miktarını belirtmek için kullanılan tıbbi terimdir. Ürik asit, birçok gıdada bulunan bir madde olan pürinlerin parçalanması sırasında üretilen bir atıktır. Ürik asit genellikle kanda bulunur, böbreklerden geçer ve idrarla atılır.

Ürik asidi azaltmak için tüketilmesi gereken 5 meyve Ürik asit, pürinlerin metabolizmasının son ürünüdür. İnsan vücudu pürinlerin son metabolik ürünü olarak ürik asit salgılar. Ürik asidin çoğu (yaklaşık yüzde 75) idrarla atılır, yaklaşık yüzde 25'i ise bağırsak bakterileri tarafından parçalanır. Hiperürisemi, kandaki aşırı ürik asit miktarını belirtmek için kullanılan tıbbi terimdir. Ürik asit, birçok gıdada bulunan bir madde olan pürinlerin parçalanması sırasında üretilen bir atıktır. Ürik asit genellikle kanda bulunur, böbreklerden geçer ve idrarla atılır.

#2
Foto - Yüksek düzeyde ürik asit gut, böbrek taşı veya böbrek yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek ürik asit seviyeleri yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya kronik böbrek hastalığını da tetikleyebilir. Bununla birlikte, yüksek ürik asit düzeylerinin bu durumların doğrudan bir nedeni mi yoksa sadece bir erken uyarı işareti mi olduğu bilinmemektedir. Gut hastalığına neden oluyor Kandaki yüksek ürik asit seviyelerinin neden olduğu gut; kızarıklık, eklemlerde şişme ve ağrı şeklinde ortaya çıkan iltihaplı bir artrit şeklidir. Bazı durumlarda hareket etmeyi engeller, vücudu sertleştirir ve çeşitli yerlerde şişmelere neden olur. Gut hastalığının en yaygın nedeni vücuttaki aşırı ürik asittir. Böbrekler ürik asidin atılımını sağlamadığında ve vücuttaki ürik asidin tamamı atılmadığında bunlar kristalleşir ve eklemlerin etrafına yerleşir. Bu, iltihaplı sürecin başlangıcına yol açar.

Yüksek düzeyde ürik asit gut, böbrek taşı veya böbrek yetmezliği gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Yüksek ürik asit seviyeleri yüksek tansiyon, kalp hastalığı veya kronik böbrek hastalığını da tetikleyebilir. Bununla birlikte, yüksek ürik asit düzeylerinin bu durumların doğrudan bir nedeni mi yoksa sadece bir erken uyarı işareti mi olduğu bilinmemektedir. Gut hastalığına neden oluyor Kandaki yüksek ürik asit seviyelerinin neden olduğu gut; kızarıklık, eklemlerde şişme ve ağrı şeklinde ortaya çıkan iltihaplı bir artrit şeklidir. Bazı durumlarda hareket etmeyi engeller, vücudu sertleştirir ve çeşitli yerlerde şişmelere neden olur. Gut hastalığının en yaygın nedeni vücuttaki aşırı ürik asittir. Böbrekler ürik asidin atılımını sağlamadığında ve vücuttaki ürik asidin tamamı atılmadığında bunlar kristalleşir ve eklemlerin etrafına yerleşir. Bu, iltihaplı sürecin başlangıcına yol açar.

#3
Foto - Gutun temel özelliği kandaki ürik asit konsantrasyonunun erkeklerde 420 µmol/L'nin, kadınlarda ise 360 ​​µmol/L'nin üzerine çıkmasıdır. Artmış ürik asit alımı ve azalmış ürik asit atılımının birleşimi, bazı enzim eksikliklerinde ortaya çıkabilir. Bunun örnekleri, çocuklukta artan ürik asit seviyeleri ortaya çıktığında glikoz-6-fosfataz eksikliği ve ayrıca kalıtsal gutun yaygın bir nedeni olan fruktoz-1-fosfatoaldolaz eksikliğidir.

Gutun temel özelliği kandaki ürik asit konsantrasyonunun erkeklerde 420 µmol/L'nin, kadınlarda ise 360 ​​µmol/L'nin üzerine çıkmasıdır. Artmış ürik asit alımı ve azalmış ürik asit atılımının birleşimi, bazı enzim eksikliklerinde ortaya çıkabilir. Bunun örnekleri, çocuklukta artan ürik asit seviyeleri ortaya çıktığında glikoz-6-fosfataz eksikliği ve ayrıca kalıtsal gutun yaygın bir nedeni olan fruktoz-1-fosfatoaldolaz eksikliğidir.

#4
Foto - Gut hastalığında beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Alkol, şekerli yiyecekler, baklagiller, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve et gibi pürinden zengin yiyeceklerin alımı sınırlandırılmalıdır. Ayrıca bezelye, ıspanak, kuşkonmaz ve karnabahar gibi sebzelerden de uzak durulmalıdır, çünkü bu gıdalar çok yüksek miktarda pürin içerir.

Gut hastalığında beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Alkol, şekerli yiyecekler, baklagiller, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve et gibi pürinden zengin yiyeceklerin alımı sınırlandırılmalıdır. Ayrıca bezelye, ıspanak, kuşkonmaz ve karnabahar gibi sebzelerden de uzak durulmalıdır, çünkü bu gıdalar çok yüksek miktarda pürin içerir.

#5
Foto - Eklemlere zarar veriyor Gut kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. Hastalığın ilk aşaması, genellikle rahatsızlık vermeden yüksek ürik asit seviyeleri ile kendini gösterir. Bu aşama genellikle tesadüfen, rutin laboratuvar testleri sırasında veya kronik hastalıkların tedavisinin bir parçası olarak tespit edilir. Üriner artrit ise gutun belirtisidir. Bu, genellikle bir eklemde ani ve şiddetli ağrının meydana geldiği ve eklemin şişmesi ve kızarmanın eşlik ettiği bir iltihaplanmadır. Genellikle ayak başparmağı eklemini etkiler, ancak vücuttaki hemen hemen her eklem etkilenebilir.

Eklemlere zarar veriyor Gut kendini çeşitli şekillerde gösterebilir. Hastalığın ilk aşaması, genellikle rahatsızlık vermeden yüksek ürik asit seviyeleri ile kendini gösterir. Bu aşama genellikle tesadüfen, rutin laboratuvar testleri sırasında veya kronik hastalıkların tedavisinin bir parçası olarak tespit edilir. Üriner artrit ise gutun belirtisidir. Bu, genellikle bir eklemde ani ve şiddetli ağrının meydana geldiği ve eklemin şişmesi ve kızarmanın eşlik ettiği bir iltihaplanmadır. Genellikle ayak başparmağı eklemini etkiler, ancak vücuttaki hemen hemen her eklem etkilenebilir.

#6
Foto - Eklem iltihabı, ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi nedeniyle oluşur ve uzun bir süre devam ederse eklem ve kemiklerin bozulmasına yol açar. Bir gut atağı stres, yaralanma, hastaneye yatış, alkol, aşırı gıda alımı ve açlık ile tetiklenebilir. Eklem iltihabı sıklıkla tekrar eder. Tedavi edilmeyen iltihaplanma eklemlerin kıkırdağına zarar verebilir, kemiklerin tahrip olmasına ve kemiklerin bozulmasına neden olabilir. Böbrek hastalıklarını tetikleyebilir Böbrekte ürik asit kristalleri biriktiğinde, taşlar oluşabilir. Ürik asit seviyeleri yüksek olan hastalarda böbrek taşı oluşturma riski artar. Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında, eklem iltihabından önce böbrek taşı görülür.

Eklem iltihabı, ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi nedeniyle oluşur ve uzun bir süre devam ederse eklem ve kemiklerin bozulmasına yol açar. Bir gut atağı stres, yaralanma, hastaneye yatış, alkol, aşırı gıda alımı ve açlık ile tetiklenebilir. Eklem iltihabı sıklıkla tekrar eder. Tedavi edilmeyen iltihaplanma eklemlerin kıkırdağına zarar verebilir, kemiklerin tahrip olmasına ve kemiklerin bozulmasına neden olabilir. Böbrek hastalıklarını tetikleyebilir Böbrekte ürik asit kristalleri biriktiğinde, taşlar oluşabilir. Ürik asit seviyeleri yüksek olan hastalarda böbrek taşı oluşturma riski artar. Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında, eklem iltihabından önce böbrek taşı görülür.

#7
Foto - Kandaki ürik asit seviyesi ne kadar yüksek olursa, böbrek taşı geliştirme riski o kadar yüksek olur. Ürik asit nefropatisi, yüksek ürik asit seviyeleri ile şiddetli, uzun süreli böbrek hasarıdır. Hastalık nadirdir, artrit ataklarıyla ilişkilidir ve belirtiler şiddetli olmayabilir. Hastalık yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği veya idrarda artan protein seviyeleri ile ortaya çıkabilir. Ürik asit nefropatisi ani aşırı ürik asit üretimi ve buna bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle aniden ortaya çıkar. Lösemi, lenfoma, kanser ve hatta epileptik nöbetlerin belirli evreleriyle ilişkilidir ve stresin eşlik ettiği yorucu fiziksel efordan sonra ortaya çıkabilir.

Kandaki ürik asit seviyesi ne kadar yüksek olursa, böbrek taşı geliştirme riski o kadar yüksek olur. Ürik asit nefropatisi, yüksek ürik asit seviyeleri ile şiddetli, uzun süreli böbrek hasarıdır. Hastalık nadirdir, artrit ataklarıyla ilişkilidir ve belirtiler şiddetli olmayabilir. Hastalık yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği veya idrarda artan protein seviyeleri ile ortaya çıkabilir. Ürik asit nefropatisi ani aşırı ürik asit üretimi ve buna bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle aniden ortaya çıkar. Lösemi, lenfoma, kanser ve hatta epileptik nöbetlerin belirli evreleriyle ilişkilidir ve stresin eşlik ettiği yorucu fiziksel efordan sonra ortaya çıkabilir.

#8
Foto - Ürik asit seviyelerini düşüren 5 meyve Pürin bakımından zengin besinler, hiperürisemi ve gut riskini en çok artıran besinlerdir. Bu nedenle yüksek ürik asit durumunda deniz ürünleri, sosis gibi işlenmiş etler, kırmızı et veya alkollü içeceklerin alımını azaltmak veya sınırlamak önemlidir.

Ürik asit seviyelerini düşüren 5 meyve Pürin bakımından zengin besinler, hiperürisemi ve gut riskini en çok artıran besinlerdir. Bu nedenle yüksek ürik asit durumunda deniz ürünleri, sosis gibi işlenmiş etler, kırmızı et veya alkollü içeceklerin alımını azaltmak veya sınırlamak önemlidir.

#9
Foto - Kandaki ürik asit seviyelerini düşürmeyi amaçlayan bir tedavide, bu konuda uzman tarafından oluşturulan yönergelerin izlenmesi gerekir.

Kandaki ürik asit seviyelerini düşürmeyi amaçlayan bir tedavide, bu konuda uzman tarafından oluşturulan yönergelerin izlenmesi gerekir.

#10
Foto - Bazı meyveleri düzenli olarak tüketmek, yüksek ürik asidin önlenmesine ve ayrıca bir hiperürisemi atağı durumunda seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir.

Bazı meyveleri düzenli olarak tüketmek, yüksek ürik asidin önlenmesine ve ayrıca bir hiperürisemi atağı durumunda seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir.

#11
Foto - Turunçgiller Bu meyveler özellikle C vitamini açısından zengindir, antioksidan kapasiteye ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu grupta portakal, limon, greyfurt, greyfurt, mandalina veya misket limonu bulunur.

Turunçgiller Bu meyveler özellikle C vitamini açısından zengindir, antioksidan kapasiteye ve idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Bu grupta portakal, limon, greyfurt, greyfurt, mandalina veya misket limonu bulunur.

#12
Foto - Elma Antioksidan özelliklere sahiptir, kilo vermeye yardımcı olur ve önemli miktarda su içerir. Hiperürisemiye karşı şiddetle tavsiye edilir.

Elma Antioksidan özelliklere sahiptir, kilo vermeye yardımcı olur ve önemli miktarda su içerir. Hiperürisemiye karşı şiddetle tavsiye edilir.

#13
Foto - Kiraz Bu küçük meyveler besin değerleri sayesinde gut geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olur.

Kiraz Bu küçük meyveler besin değerleri sayesinde gut geliştirme riskini azaltmaya yardımcı olur.

#14
Foto - Yaban mersini C vitamini ve kandaki ürik asidi azaltan antosiyaninler açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca diyabet ve kolesterol kontrolü için tavsiye edilirler.

Yaban mersini C vitamini ve kandaki ürik asidi azaltan antosiyaninler açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca diyabet ve kolesterol kontrolü için tavsiye edilirler.

#15
Foto - Yeşil çay Düzenli olarak yeşil çay içerek kanda aşırı ürik asit birikmesini önleyebilir, böylece gut gelişme riskini azaltabilirsiniz. Günde 2 ila 3 kez yeşil çay tüketimi önerilmektedir.

Yeşil çay Düzenli olarak yeşil çay içerek kanda aşırı ürik asit birikmesini önleyebilir, böylece gut gelişme riskini azaltabilirsiniz. Günde 2 ila 3 kez yeşil çay tüketimi önerilmektedir.

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