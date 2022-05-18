Gut hastalığına yol açan Ürik asidi azaltmanın yolları

Eklem iltihabı, ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi nedeniyle oluşur ve uzun bir süre devam ederse eklem ve kemiklerin bozulmasına yol açar. Bir gut atağı stres, yaralanma, hastaneye yatış, alkol, aşırı gıda alımı ve açlık ile tetiklenebilir. Eklem iltihabı sıklıkla tekrar eder. Tedavi edilmeyen iltihaplanma eklemlerin kıkırdağına zarar verebilir, kemiklerin tahrip olmasına ve kemiklerin bozulmasına neden olabilir. Böbrek hastalıklarını tetikleyebilir Böbrekte ürik asit kristalleri biriktiğinde, taşlar oluşabilir. Ürik asit seviyeleri yüksek olan hastalarda böbrek taşı oluşturma riski artar. Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında, eklem iltihabından önce böbrek taşı görülür.