Gururlandıran başarı! Dünyanın en iyisini Türkiye üretti

TÜRKİYE ÇOK KRİTİK BİR HARP KABİLİYETİ KAZANIYOR Şu anda SİDA'ların kullandığı füzelerin menzilleri 8-30 kilometre skalasında değişiyor. Anıl Şahin bir ekleme yapıyor bu bilgiye ve "Yakın zamanda 60-120 kilometre menzil skalasında seyir füzelerini kullanan Türk SİDA'larını göreceğiz" diyor. Ne kadar yakında sorumuza ise "Belki yarından da yakın" yanıtını veriyor. Çok daha uzun menzile, gelişmiş güdüm sistemlerine ve hıza sahip bu seyir füzelerinin SİDA'ları oldukça tehlikeli hale getireceğinin altını çiziyor Şahin ve devam ediyor: "Bu seyir füzeleriyle bir düşman savaş gemisi de bir düşman tesisi de vurulabilecek. SİDA'ların boyutları nispeten küçük. Haliyle radar ve akustik izleri de oldukça düşük. Bu da hasım unsurlar için oldukça sıkıntı çıkaracak bir diğer husus. İlaveten tıpkı SİHA'larda olduğu gibi SİDA'larda da taarruz paketleri geliştirilecektir. Yani bir SİDA, düşman unsurlarına karşı elektronik-harp uygularken, diğerleri ise füze angajmanı gerçekleştirebilir. SİDA'lar oldukça hafif oldukları için torpidolar tarafından vurulmaları da çok zor. Yani hasım unsurları tarafından bakınca, 'neresinden tutsam elimde kalıyor' gibi bir durum mevcut."