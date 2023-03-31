2023-03-31 17:26:02 Gururlandıran başarı! Dünyanın en iyisini Türkiye üretti
Son yılların en önemli harp konseptlerinden biri olan "silahlı insansız sistemler" gün geçtikte daha da gelişiyor. Silahlı insansız deniz araçları konusunda Türkiye'nin eli oldukça güçlü. Uzmanlara göre Türkiye bu alanda mevcut koşullarda dünyanın en yetkin ülkelerinin başında geliyor. Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, "Dünyada kesinlikle bu alanda ayakları yere basarak ilerleyen ilk 3 ülkeden birisiyiz. Hatta eldeki açık kaynak veriler açısından birinci olduğumuz yönünde" değerlendirmesinde bulundu.