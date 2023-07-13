Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Nüfus yoğunluğunun sektörü canlandırdığını ifade eden Usta, “Kış aylarında Sivas’ımız kendi halkıyla baş başa kalıyor. Yaz olunca da yurt dışı ve diğer illerde bulunan gurbetçilerimiz sılayı rahim için Sivas’a geliyorlar. Tabii nüfusumuz da 1 buçuk milyonu aşıyor. Öyle olunca da rağbet artıyor. Kışın az satılıyor, yazın daha çok satılıyor. Kışın toplamda 20 ton et gidiyorsa, yazın 50 tona ulaşıyor ve hatta 50 tonu bile geçebiliyor. Bu Sivas ve hayvancılık için devasa bir rakam. Yazın aradaki makas bayağı açılıyor. Paket yapıp gönderiliyor, piknik için kilo işi alıyorlar. Adeta hediyelik eşya gibi buraya geldiklerinde hem yiyorlar, yiyemeyenler için de kilo işi alıp götürüyorlar. Sivas’ımızın köftesi coğrafi işaret tescilli, Sivası’mıza ait. Bunun da çok etkisi oluyor. Buraya gelen insanlar tescilli yöresel ürünü yemek istiyor. Bu da artışa sebep oluyor” diye konuştu.