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Yaşam
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Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

2023-07-13 18:23:11
Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Gurbetçilerin tatil için geldiği Sivas’ta nüfus yaklaşık 4 kat artarken, tescilli Sivas köftesi satışları da günlük 50 tonla rekor kırdı.

#1
Foto - Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Yazın gelmesiyle nüfusu 1 buçuk milyonu aşan Sivas’ta, Sivas köftesine rağbet arttı. Yurt dışındaki ve yurt içindeki Sivaslıların memleketlerine akın etmesi ile Sivas'ta sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan Sivas köftesi tüketimi de arttı.

#2
Foto - Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Sivas köftesinin diğer köftelerden farkını anlatan 4’ncü kuşak köfte ustası İshak Kaan Usta, “Sivas köftesinin farkı; Sivas yaylalarında yayılmış hayvanlarımızın almış olduğu çiçek ve kekik rayihalarından etin orijinal oluşu, bu eti önde kılıyor. Sivas köftesinin önde olmasının bir diğer sebebi de Sivas kaya tuzu. O tuzun rayihasının yüksek olması, hepsi etkiliyor.

#3
Foto - Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Sivas köftesinin içerisinde sadece et ve tuz var. Diğer köftelerde galeta, ekmek ufağı, soğan, soğan suyu, sarımsak var. Ama Sivas köftesinde baharat namına dahi hiçbir şey yok. Sadece et ve tuz var” dedi.

#4
Foto - Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Nüfus yoğunluğunun sektörü canlandırdığını ifade eden Usta, “Kış aylarında Sivas’ımız kendi halkıyla baş başa kalıyor. Yaz olunca da yurt dışı ve diğer illerde bulunan gurbetçilerimiz sılayı rahim için Sivas’a geliyorlar. Tabii nüfusumuz da 1 buçuk milyonu aşıyor. Öyle olunca da rağbet artıyor. Kışın az satılıyor, yazın daha çok satılıyor. Kışın toplamda 20 ton et gidiyorsa, yazın 50 tona ulaşıyor ve hatta 50 tonu bile geçebiliyor. Bu Sivas ve hayvancılık için devasa bir rakam. Yazın aradaki makas bayağı açılıyor. Paket yapıp gönderiliyor, piknik için kilo işi alıyorlar. Adeta hediyelik eşya gibi buraya geldiklerinde hem yiyorlar, yiyemeyenler için de kilo işi alıp götürüyorlar. Sivas’ımızın köftesi coğrafi işaret tescilli, Sivası’mıza ait. Bunun da çok etkisi oluyor. Buraya gelen insanlar tescilli yöresel ürünü yemek istiyor. Bu da artışa sebep oluyor” diye konuştu.

#5
Foto - Gurbetçiler geldi satışlar patladı! Günde 50 ton satılıyor

Sivas’a gelen gurbetçiler, Sivas köftesine hasret kaldıklarını ifade ederek, köfte yemeye geldiklerini söylediler.

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