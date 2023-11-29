2023-11-29 14:55:29 Günün İBB fıkrası: Hizmete açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı tekrar kapatıldı
Sarıyer’de bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından törenle açılan Büyükdere Atatürk Fidanlığı Parkı çalışmalar devam ettiği gerekçesi ile vatandaşa kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997'ye kadar faaliyetlerini sürdüren, Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, CHP'nin parti toplantısı için İstanbul'da bulunan 80 il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve vatandaşların katılımıyla yeniden açıldı. .