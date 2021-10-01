2021-10-01 12:15:43 Günün en acı haberi Kilis'ten geldi
Kilis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kilis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akif E'nin (25) kullandığı 06 FY 1056 plakalı tır, Kilis Hatay kara yolu Gülbaba köyü mevkisinde, Nihad A. (46) idaresindeki 79 AAP 065 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Suriye uyruklu Muvaffak Zennub, Muhammet Nur Kordiye, Jihat Muhsen ve Muhammet Abu Zeytun yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay kara yolu çift taraflı ulaşıma kapandı.
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