2021-08-20 08:45:07 Günlük hayatta yapılan bu hataya dikkat edin! Kemik erimesi sebebi
Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz, dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle günümüzde her 4 kadından ve 60 yaş üstü 8 erkekten birinde bu hastalık görülebilmektedir. Peki kemik erimesi için neler yapmalıyız? İşte osteoporozdan yani kemik erimesinden korunmanın yolları. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Meral Bayramoğlu üstelik kırıkların hafif bir düşmeyle veya aniden öne eğilmeyle bile oluşabildiğini belirterek, "Kırıklar yaşam kalitesini düşüren şiddetli ağrılara yol açabiliyor, sakatlık oluşturabiliyor, hatta kişinin uzun süre yatağa bağımlı kalmasına bile neden olabiliyor" diyor. Dolayısıyla osteoporozdan korunmak yaşamsal öneme sahip.