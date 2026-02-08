Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Bu kapsamda Türkiye'nin, ABD Donanması'nın güçlü bir teknik ortağı olma noktasında ilk akla gelen ülke olduğu ifade edildi. Türk tersanelerinin, gemi inşaatı, seri üretim ve kısa teslimat süreleri konusunda uzmanlaştığı ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve Türkiye'nin kendi donanması için hızlı bir üretim hattı oluşturduğu vurgulandı. Yunan basını, ABD'nin yeterli insan gücü, tersane ve kuru havuzunun olmadığını, Türkiye'nin ise üretim hacmi, zaman çizelgeleri, risk paylaşımı ve iş yükü paylaşımı açısından yardımcı olabileceği dile getirildi.