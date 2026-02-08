  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar
Giriş Tarihi:

Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Güney Kore'nin Amerikan savaş gemilerinin inşası için yaptığı teklif vetoya takıldı, Türkiye ile işbirliği yapmayı planlıyorlar. Detaylar belli oldu.

#1
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Yunan medyasında yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump yönetiminin, ABD Donanması için savaş gemilerinin üretimini, ABD müttefiki ülkelerdeki tersanelere kaydırma noktasında bir gayret içinde olduğu dile getirildi.

#2
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Haberde, Güney Kore'nin Amerikan savaş gemilerinin inşası için hükümet desteği aradığını ancak Amerikalı yetkililerin yakın zamanda Türkiye'deki mevkidaşlarıyla bir araya gelerek Ankara'dan bileşen ve fırkateyn yapımını görüştüğü iddia edildi.

#3
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Kaynakların görüşüne yer verilen haberde, "ABD gemi inşa sanayisi gerçek bir kriz içinde. Trump yönetimi Türkiye'nin gemi inşa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda görüşmelerde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

#4
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Haberde, ABD'li çok sayıda yetkilinin sorunun ciddi olduğunu kabul ettiği zira Donanma yetkililerine göre, ABD Donanması'nın tüm gemi inşa programlarının 2025'ten beri geciktiği aktarıldı.

#5
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Bu kapsamda Türkiye'nin, ABD Donanması'nın güçlü bir teknik ortağı olma noktasında ilk akla gelen ülke olduğu ifade edildi. Türk tersanelerinin, gemi inşaatı, seri üretim ve kısa teslimat süreleri konusunda uzmanlaştığı ve dünyanın dört bir yanındaki müşteriler ve Türkiye'nin kendi donanması için hızlı bir üretim hattı oluşturduğu vurgulandı. Yunan basını, ABD'nin yeterli insan gücü, tersane ve kuru havuzunun olmadığını, Türkiye'nin ise üretim hacmi, zaman çizelgeleri, risk paylaşımı ve iş yükü paylaşımı açısından yardımcı olabileceği dile getirildi.

#6
Foto - Güney Kore'nin savaş gemisi teklifini reddettiler! Türkiye'yi istiyorlar

Atina yönetimine çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın mümkün olan en kısa sürede bu işbirliğine tepki göstermesi gerektiği çünkü ABD'nin Türkiye ile savaş gemileri inşa etmesi durumunda Ege'nin kaybedilebileceği dile getirildi. Bu işbirliğinin Ege'yi ateşe vereceğinin altı çizilen haberde, Trump yönetiminin bir sonraki seçimi kaybetse bile Türkiye'nin bu hayati alandan elde edeceği yakınlık ile ABD'yi Ege ve Yunanistan konusunda istediği yöne çekebileceği belirtildi. KAYNAK: STAR GAZETESİ

