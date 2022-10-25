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Yaşam
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Güneş tutulmasını böyle izlediler

2022-10-25 16:15:00
Güneş tutulmasını böyle izlediler

Tokat'ta parçalı güneş tutulmasını vatandaşlar kaynak gözlüğü ile izledi.

#1
Foto - Güneş tutulmasını böyle izlediler

Dünyanın birçok yerinden görülen yılın ikinci güneş tutulması Türkiye'de parçalı şekilde izlenebildi.

#2
Foto - Güneş tutulmasını böyle izlediler

Uzmanları çıplak gözle güneşe bakılmaması uyarısı üzerine vatandaşlar çeşitli yöntemler denedi.

#3
Foto - Güneş tutulmasını böyle izlediler

Tokat'ta kaynak gözlüğü ile bazı vatandaşlar parçalı güneş tutulmasını izledi. Kimi vatandaşlar ise kaynakçıların kullandığı camla güneşe baktı. Yakup Orakçı, basın mensubu olarak sıra dışı doğa olayını Kanal Tokat kenarında izlediklerini söyledi.

#4
Foto - Güneş tutulmasını böyle izlediler

Parçalı güneş tutulmasını kaynak gözlüğü ile net olarak izleme imkanı olduğunu belirten Orakçı, bu şekilde gözlerini güneşin zararlı ışınlarından korumuş olduğunu kaydetti.

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