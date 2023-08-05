Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, deniz,kum, güneş ve beş yıldızlı otellerinin yanı sıra, son dönemde karavan turizmiyle de öne çıkıyor. Pandemi sonrası talebin daha da arttığı karavanların park ve konumlandırılması ise özellikle Konyaaltı ilçesinde büyün sıkıntı oluşturmaya başladı. Mahalle arası ve sahil bandına park edilen karavanlar nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediyesine bölge halkı tarafından çok sayıda şikayet ulaşmaya başladı. Bunun üzerine belediye ekipleri karavancıları da mağdur etmemek adına Arapsuyu Mahallesi’ne karavan park yaptı. Şikayetlerin odağında yer alan Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Serbest Bölge yakınında sahile sıfır konumdaki yaklaşık 50 karavana, tahliye tebligatı ulaştı. Karavanında olmayanların ise araç camlarına tebligat yapıştırıldı. Karavan sahiplerinin pazartesi gününe kadar araçlarını Arapsuyu Mahallesi’nde kurulan karavanparka çekilmesi belirtildi.