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Yaşam
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Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

2023-08-05 12:16:11
Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nde denize sıfır konumdaki yaklaşık 50 karavanın tahliye edilmesi yönündeki tebligat karavancılara ulaştırıldı.

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Foto - Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Antalya, deniz,kum, güneş ve beş yıldızlı otellerinin yanı sıra, son dönemde karavan turizmiyle de öne çıkıyor. Pandemi sonrası talebin daha da arttığı karavanların park ve konumlandırılması ise özellikle Konyaaltı ilçesinde büyün sıkıntı oluşturmaya başladı. Mahalle arası ve sahil bandına park edilen karavanlar nedeniyle, Antalya Büyükşehir Belediyesine bölge halkı tarafından çok sayıda şikayet ulaşmaya başladı. Bunun üzerine belediye ekipleri karavancıları da mağdur etmemek adına Arapsuyu Mahallesi’ne karavan park yaptı. Şikayetlerin odağında yer alan Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Serbest Bölge yakınında sahile sıfır konumdaki yaklaşık 50 karavana, tahliye tebligatı ulaştı. Karavanında olmayanların ise araç camlarına tebligat yapıştırıldı. Karavan sahiplerinin pazartesi gününe kadar araçlarını Arapsuyu Mahallesi’nde kurulan karavanparka çekilmesi belirtildi.

#2
Foto - Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından, 09.062022 tarih ve 2022/06-244 sayılı UKOME Genel Kurul kararının, “Konyaaltı ilçe sınırları içerisinde belirlenen alan dışında karavan araçlarının bekleme ve park etmelerinin yasak olduğu” hükmü gereği Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın 02/08/2023 tarih ve 301880 sayılı yazısı gereği çalışma sahasında bulunan aracınızı 5 gün içerisinde karavan park noktasına kaldırmanız, kaldırmadığınız takdirde aracınızın çekileceği konusu tebliğ olunur” tebligatı Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Serbest bölge girişine yakın noktada konuşlu bulunan yaklaşık 50 karavan sahibine bildirildi.

#3
Foto - Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, “Antalya’da pandemiden sonra karavan talebinde artış oldu. Çok fazla işgale döndü. Bundan çok şikayet alıyoruz. Bununla ilgili belediyeye a,t b,i alanda karavan otoparkı hazırladık. Alt yapısıyla güzel bir yer oldu. Merkezde yeterli değil ama diğer ilçelerimizde de buna benzer yerler oluşturursak karavancılarımıza şunu diyebileceğiz, “Lütfen buralara park etmeyin” UKOME’den daha önce bu yönde bir karar alındı. Bahse konu yerde de işgale döndü iş. Buranın boşaltılmasını istedik. Kısa sürede orayı tahliye edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Bölgeye otomobilini park edemeyen Şenol Özdinçer, “Arabayı park edecek bir yer bulamıyorum. Uzak yere bırakıyoruz, geliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne burayı bildirdik. Kaldırılması güzel olacak” dedi. "Karavan parkta yer yok" 1.5 yıldır bölgede karavanda kalan Necdet Bayıldıran ise, “3 gün önce bana tebligat geldi. Arapsuyu Mahallesi’ndeki karavan park yerine yönlendirildi. Oraya gittim baktım dolu. Benim gidecek yerim yok. Evi de yok karavanda yaşayan biriyim. Bana bir neden göstersinler gideyim. Karavan parkta yer olsun gideyim itirazım yok ama yer yok” diye konuştu.

#5
Foto - Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Bölgede 2 yıldır karavanda yaşayan Ali Kılıçarslan, “Karavanlarının bulunduğu alanın belediyeye ait olmadığı halde çıkarılmak istetiyoruz. Ellerindeki tebligatta ada parsel ve buranın konumu tutmuyor. O tebligat 2021 yılında çıkmış ve konumu akvaryum yanını gösteriyor. Ama bizi buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Karavanpark açılmış ama oranın kapasitesi 50 kişilik. Bizim orada kalma ihtimalimiz bile yok. Burada sürekli karavanda yaşayanlar var. Usulsüz şekilde bizi çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

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