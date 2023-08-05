Güne camlarına yapıştırılan tebligatla başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, “Antalya’da pandemiden sonra karavan talebinde artış oldu. Çok fazla işgale döndü. Bundan çok şikayet alıyoruz. Bununla ilgili belediyeye a,t b,i alanda karavan otoparkı hazırladık. Alt yapısıyla güzel bir yer oldu. Merkezde yeterli değil ama diğer ilçelerimizde de buna benzer yerler oluşturursak karavancılarımıza şunu diyebileceğiz, “Lütfen buralara park etmeyin” UKOME’den daha önce bu yönde bir karar alındı. Bahse konu yerde de işgale döndü iş. Buranın boşaltılmasını istedik. Kısa sürede orayı tahliye edeceğiz” ifadelerine yer verdi.