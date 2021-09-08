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Medya
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Gündüz kuşağı programlarına RTÜK şoku!

2021-09-08 14:25:51
Gündüz kuşağı programlarına RTÜK şoku!

RTÜK'ten gündüz kuşağı programları yapan Ece Üner, Didem Arslan Yılmaz ve Fulya Öztürk'ün programlarına kötü haber.

#1
Foto - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, 'Ece Üner ile Susma', 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', 'Fulya ile Umudun Olsun' programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden, 'Ece Üner ile Susma', 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme', 'Fulya ile Umudun Olsun' programlarını yayınlayan kanallara, çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi.

#2
Foto - RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul 'toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan' yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul 'toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan' yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi.

#3
Foto - Sputnik'te yer alan habere göre, izleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı

Sputnik'te yer alan habere göre, izleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı Yasa'da yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladı. Buna göre FOX'ta yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı "Fulya ile Umudun Olsun" adlı program hakkında, "canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler" nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

#4
Foto - Kanal D'de yayınlanan

Kanal D'de yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programına ilişkin "toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın, sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması" yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

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