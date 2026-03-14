  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güney Kore 'verin biz yapalım' tekifi yapmıştı! Bloomberg, 'Türkiye bunu bekliyor' diyerek duyurdu Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Ukrayna İHA tecrübesini o ülkeye aktaracak Türkiye-KKTC kardeşliği Lefkoşa'da aynı sofrada buluştu... Ersoy: KKTC'yi hiçbir şart altında yalnız bırakmayız... O şirket duyurdu: İran'a destek veren Keisuke Honda: Onlarsız daha iyiyiz Türkiye'ye ilan edildi: 4 saatlik yol 1 saat 30 dakikaya düşecek Gündeme oturan hamle gerçekleşecek mi? Icardi ile yollar ayrılıyor mu? İran savaşı sürerken Katar'dan olay Türkiye teklifi! 'Güçlü bir tutum almıyorlar' diyerek duyurdular Meteorolojiden son dakika açıklaması: 14 il için kuvvetli yağış uyarısı! BDDK duyurdu! İki bankanın izni iptal edildi, faaliyet gösteremeyecekler Türkiye'den gündeme oturan hamle! 'Geçiş hakkı ile bu iş olmaz' deyip petrolden pay istedi
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Ukrayna İHA tecrübesini o ülkeye aktaracak

Türkiye'nin çok sayıda insansız hava aracı sattığı ve İHA üretiminde destek verdiği Ukrayna savaş sırasında edindiği tecrübeyi Avrupa ülkesine aktarmaya hazırlanıyor.

#1
Romanya ile Ukrayna, savunma sistemlerinin ortak üretimini kapsayan bir niyet beyanı imzaladı.

#2
Anlaşma kapsamında Ukrayna tarafından geliştirilen savunma sistemlerinin, özellikle insansız hava araçlarının Romanya’da üretilmesi planlanıyor. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Bükreş’te gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından savunma iş birliğini geliştirmeye yönelik belgeyi imzaladı.

#3
İmzalanan belgede, Ukrayna’nın geliştirdiği savunma kabiliyetlerinin Romanya’da üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu adımın hem Romanya hem de Ukrayna savunma sanayisinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Romanya Cumhurbaşkanı Dan, görüşmede askeri iş birliğinin ele alındığını belirterek, “İmzalanan belgelerden biri insansız hava araçlarının üretimi konusunda iş birliğini de içeriyor.” dedi.

#4
Ukrayna, Rusya ile süren savaş sırasında insansız hava araçları ve karşı İHA sistemleri geliştirme konusunda önemli tecrübe kazandığını ifade ediyor.

#5
Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın özellikle insansız hava araçlarının yazılım ve komuta-kontrol sistemlerine entegrasyonu konusunda güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi.

#6
KAYNAK: GDH HABER

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
Teknoloji

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen milli K2 Kamikaze İHA, 5'li sürü otonomisi ve yapay zekâ testlerini başarıyla tamamladı. 800 k..
ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı...
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı sürerken Çin'den Türkiye bombası! 3. Dünya Savaşı...

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulunan Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin dikkat çeken ifadeler kullandı. ..
İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü
Dünya

İsrail için en uzun gece! Demir Kubbe çöktü

Misillemelerine devam eden İran, terör devleti İsrail'e füzelerle saldırı düzenledi. Şiddetli patlamalar yaşanırken, Tel Aviv'de birçok bina..
Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi
Gündem

Kafasına taş mı düştü? Ersan Şen Erdoğan'ın dediğine geldi

Muhalif kimliğiyle bilinen Ersan Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sistem eleştirisiyle özdeşleşen 'Dünya 5'ten büyüktür' s..
İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"
Dünya

İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’ye, önce Rus ham petrolünün alınmaması için “zorbalık ve baskı yaptığı” İran’la çatışmanın ardından ..
Üsküdar’da yangın paniği!
Yerel

Üsküdar’da yangın paniği!

Üsküdar Bulgurlu’da bir site içerisindeki 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, site sakinleri sokağa döküldü. İtfaiy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23