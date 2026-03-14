Türkiye İHA yapmayı öğretmişti! Ukrayna İHA tecrübesini o ülkeye aktaracak
Türkiye'nin çok sayıda insansız hava aracı sattığı ve İHA üretiminde destek verdiği Ukrayna savaş sırasında edindiği tecrübeyi Avrupa ülkesine aktarmaya hazırlanıyor.
Romanya ile Ukrayna, savunma sistemlerinin ortak üretimini kapsayan bir niyet beyanı imzaladı.
Anlaşma kapsamında Ukrayna tarafından geliştirilen savunma sistemlerinin, özellikle insansız hava araçlarının Romanya’da üretilmesi planlanıyor. Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Bükreş’te gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından savunma iş birliğini geliştirmeye yönelik belgeyi imzaladı.
İmzalanan belgede, Ukrayna’nın geliştirdiği savunma kabiliyetlerinin Romanya’da üretilmesinin hedeflendiği belirtildi. Bu adımın hem Romanya hem de Ukrayna savunma sanayisinin güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Romanya Cumhurbaşkanı Dan, görüşmede askeri iş birliğinin ele alındığını belirterek, “İmzalanan belgelerden biri insansız hava araçlarının üretimi konusunda iş birliğini de içeriyor.” dedi.
Ukrayna, Rusya ile süren savaş sırasında insansız hava araçları ve karşı İHA sistemleri geliştirme konusunda önemli tecrübe kazandığını ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Ukrayna’nın özellikle insansız hava araçlarının yazılım ve komuta-kontrol sistemlerine entegrasyonu konusunda güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu söyledi.
