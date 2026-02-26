Acil kodlu siber alarm verildi: Savunma sanayii verileri sızdırıldı

Hacktivistler, mühendis, tasarımcı ve yöneticilerin pasaport bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini de içeren 1,2 milyon çalışanın dosyalarını yayımladı. Kalashnikov Concern ve ODK-Saturn gibi büyük şirketlerde görev yapan çalışanların da bilgileri sızdırıldı. Yayımlanan veri, Ukrayna’nın Rusya savunma sanayii altyapısındaki zayıflıkları hedef alan siber ve OSINT operasyonlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu ayın başlarında Ukraynalı hackerlar, Rus birlikleri hakkında istihbarat toplamak için sahte Starlink aktivasyon kanalları kurdu. Ocak 2026’da, Militarnyi, Kaliningrad’daki Yantar Baltık Gemi İnşaatı Tesisi’nden geniş bir iç belge arşivinin ele geçirildiğini bildirdi.