Acil kodlu siber alarm verildi: Savunma sanayii verileri sızdırıldı

Birçok ülke savunma alanında yatırımlar yaparken bu hamlelere karşılık olarak casusluk faaliyetleri de yapılıyor. 6.000 savunma sanayii kuruluşu ve 1,2 milyon çalışana ait veriler sızdırıldı, ülke tam anlamıyla sarsıldı.

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Rusya’daki 6.000 savunma sanayii kuruluşu ve 1,2 milyon çalışana ait veriler çevrimiçi olarak yayımlandı. Sızdırılan bilgiler, ülkedeki askeri üretim yapısının detaylarını ve çalışanların kişisel bilgilerini ortaya koydu.

Açık istihbarat kaynaklarına (OSINT) göre, 85 Rus bölgesinde 6.088 savunma kuruluşunu kapsayan etkileşimli bir harita sunuyor. Her fabrika kartında faaliyet açıklaması, geliştirdiği silah ve sistemler ile 16 üretim sektörüne göre sınıflandırmalar yer alıyor.

Kritik bileşen üretimi (1.320 kuruluş), onarım ve modernizasyon tesisleri (1.231), radyoelektronik ve elektronik harp (420), havacılık (399), zırhlı araçlar (332), deniz gemi inşası (314), füze ve top sistemleri (107), mühimmat ve patlayıcılar (126) ve insansız hava aracı sistemleri (47) gibi bilgiler haritada bulunuyor.

6.088 haritalanmış kuruluşun 2.290’ı uluslararası yaptırımlara tabi. Kalan 3.798 kuruluş ise yaptırımlara tabi değil; bu durum Batılı yaptırımların Rus askeri-sanayi kompleksini kapsamada potansiyel boşluklar içerdiğini gösteriyor.

Hacktivistler, mühendis, tasarımcı ve yöneticilerin pasaport bilgileri, telefon numaraları ve e-posta adreslerini de içeren 1,2 milyon çalışanın dosyalarını yayımladı. Kalashnikov Concern ve ODK-Saturn gibi büyük şirketlerde görev yapan çalışanların da bilgileri sızdırıldı. Yayımlanan veri, Ukrayna’nın Rusya savunma sanayii altyapısındaki zayıflıkları hedef alan siber ve OSINT operasyonlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu ayın başlarında Ukraynalı hackerlar, Rus birlikleri hakkında istihbarat toplamak için sahte Starlink aktivasyon kanalları kurdu. Ocak 2026’da, Militarnyi, Kaliningrad’daki Yantar Baltık Gemi İnşaatı Tesisi’nden geniş bir iç belge arşivinin ele geçirildiğini bildirdi.

2025 yılında ise şu operasyonlar gerçekleşti: Aralık 2025’te Ukrayna Savunma İstihbaratı ve BO Team, Çin’den Rus füze fabrikalarına gönderilen elektronik malzemeleri taşıyan lojistik şirketi Eltrans+’tan 165 terabayt veriyi sildi. Kasım 2025’te InformNapalm, yeni nesil stratejik bombardıman programına ait gizli belgeleri yayımladı. Temmuz 2025’te Ukrayna Savunma İstihbaratı, Kırım’dan 100 terabayt gizli askeri veri indirdi ve orijinallerini yok etti. Haziran 2025’te InformNapalm ve Militant Intelligence, JSC Russian Helicopters’ın iç sözleşmelerini sızdırarak Mısır, Hindistan ve Bulgaristan üzerinden gerçekleştirilen yabancı tedarik yollarını ortaya çıkardı. Bu operasyonlar, Rusya’nın savunma üretimini genişletmesine rağmen siber tehditlerin ve istihbarat açığının devam ettiğini ortaya koyuyor.

