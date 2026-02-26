  • İSTANBUL
Paşinyan'dan olay çıkış: Biz hazırız, Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile atılan normalleşme adımları kapsamında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Akşam'da yer alan habere göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi.

Türkiye ile çok olumlu diyalog halinde olduklarının altını çizen Paşinyan, "Sürekli toplantılar ve istişareler yapıyoruz. Ancak elbette, görmeyi umduğumuz en önemli olay, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve doğal olarak kara sınırının açılmasıdır.

Kara sınırından neden özellikle bahsediyorum? Çünkü hava sınırı zaten açık; Ermenistan'dan Türkiye'ye düzenli uçuşlarımız var. Beklentim, ikili uçuşların sayısının artması; ancak elbette kara sınırının da açılmasını umuyoruz." dedi.

Paşinyan sınırın açılması gerektiğini belirterek, "Ermenistan tarafından hiçbir engel yok, bunu her an yapmaya hazırız. Son aylarda, Türkiye'den Azerbaycan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden kamyonlar için de güzergah sağlamaya hazır olduğumuzu defalarca belirttik. Altyapı bunun için tamamen hazır ve Türkiye'nin kararını bekliyoruz" diye vurguladı.

Türkiye, 1993 yılında Ermenistan ile kara sınırını tek taraflı olarak kapattı. İki ülke son yıllarda normalleşme çabalarını yoğunlaştırdı.

muzaffer eyvaz

Derhal derhal her alanda ilişkiler kurulmalı hızlandırılmalı artırılmalı. Güven sağlanmalı. Ziyaretler başlamalı. KOMŞUYUZ o kadar. Coğrafya bizi kaderde birleştiriyor. Geçmiş olaylara takılıp kalmamalıyız.Geleceğe odaklanmalıyız.
