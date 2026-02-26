  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak
Giriş Tarihi:

Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Batı’nın nükleer şüphelerine ve ABD Başkanı Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silah peşinde olmadıklarını "inanç" ve "fetva" vurgusuyla dile getiren Pezeşkiyan, "Beni siyasetçi sanıp yalan söylediğimi düşünebilirsiniz ama bir dini lider yalan söylemez" diyerek nükleer kapısını tamamen kapattı!

#1
Foto - Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer dosya ve ülkede yaşanan son protestolar hakkında dünya kamuoyuna net mesajlar gönderdi. Nükleer silah üretiminin bizzat dini lider tarafından yasaklandığını hatırlatan Pezeşkiyan, "Bu siyasi bir mesaj değil, kesin bir duruştur" dedi. ABD Başkanı Trump’ın katliam iddialarını yalanlayan İran lideri, "Belgeniz varsa ortaya koyun" diyerek Batı’yı dürüstlüğe davet etti.

#2
Foto - Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyerek, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda yerel kalkınma gündeminin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ABD'nin son açıklamaları ve nükleer dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silah üretimi ve kullanımını yasaklayan dini hükmüne atıfta bulunarak, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir. Bu siyasi bir mesaj değil, kesin bir duruştur. İstesek bile inançlarımız buna izin vermez. Buna rağmen İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını söylemediğimizi iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

Pezeşkiyan, Trump'ın "gösterilerde 32 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği" iddiasına tepki verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayındaki protestolarda 32 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iddialarına da tepki gösteren Pezeşkiyan, "ABD Başkanı, İran'ın 32 bin kişiyi katlettiğini söyledi. Biz katliam mı yaptık? Rakamları biz açıkladık, hatta açıkladığımız kişilerin kimlik bilgilerini de paylaştık. Daha fazla olduğunu iddia eden varsa bunu belgeyle ortaya koymalı. Açıklanan rakamların 2 binden fazlası şehitlerden oluşuyor. Bunların 300 ila 400'ü, güvenliği sağlamakla görevli asker ve güvenlik personeliydi ve görev başında hayatını kaybetti. Bunlar sokak eylemine katılan kişiler değildi. 350'den fazla cami ateşe verildi, 300'den fazla okul tahrip edildi. Protesto eden biri okul yakar mı? Protesto eden biri cami ateşe verir mi?" dedi.

#4
Foto - Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

“BİRLİK OLURSAK HİÇBİR GÜÇ İRAN’I DURDURAMAZ” Pezeşkiyan, İran'ın komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme çabalarına değinerek, karşılıklı saygı ve birbirinin sınırlarına riayet anlayışıyla ilişkileri güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Bu yaklaşımın ülkeye önemli kazanımlar sağladığını ve zor dönemlerde yardımcı olduğunu belirten İran cumhurbaşkanı, "Bu ülkede hepimiz kardeşiz. Müslüman komşularımızla da kardeşiz. İsrail'in Orta Doğu'yu nasıl ateşe verdiğini, ülkeleri karşı karşıya getirdiğini ve İslam ülkelerini birbirine düşman ettiğini görüyoruz. Birlik olursak ve el ele verirsek hiçbir güç İran'ı durduramaz. Beni ya da bir başkasını devre dışı bıraksalar bile bu ülkeyi yönetecek yüzlerce, hatta daha nitelikli isimler var" şeklinde konuştu.

