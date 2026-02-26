Pezeşkiyan, Trump’ın ağır iddialarına rest çekti! Nükleer silahımız olmayacak

Pezeşkiyan, nükleer silah peşinde olmadıklarını yineleyerek, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mazenderan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi Toplantısı'nda yerel kalkınma gündeminin yanı sıra bölgesel gelişmeler, ABD'nin son açıklamaları ve nükleer dosyaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını yineleyen Pezeşkiyan, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silah üretimi ve kullanımını yasaklayan dini hükmüne atıfta bulunarak, "Beni diğer siyasetçiler gibi görüp yalan söylediğimi düşünebilirler. Ancak bir ülkenin dini lideri yalan söylemez. Nükleer silahımızın olmayacağını söylediğinde bu açık ve nettir. Bu siyasi bir mesaj değil, kesin bir duruştur. İstesek bile inançlarımız buna izin vermez. Buna rağmen İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını söylemediğimizi iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.