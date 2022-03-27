Güncel altın fiyatları son dakika: anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları 27 Mart 2022 Pazar gününe nasıl başladığı büyük merak konusu. Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? soruları altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasında 32 gün geride kaldı. Savaş nedeniyle anlık altın fiyatları rekorlara koşmuştu. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları geri çekilmişti. Yüksek enflasyon rakamlarının dünya ülkelerini tehdit etmeye devam etmesi özellikle de savaş nedeniyle temel gıda başta olmak üzere petrol ve akaryakıt fiyatlarının tavan yapmış olması altın piyasasını da tedirgin etmeye yeti. Güncel altın fiyatları son günlerde anlık olarak yakından takip ediliyor. Peki anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı cumhuriyet altın ne kadar, kaç lira? İşte 27 Mart 2022 güncel altın fiyatları son durum...