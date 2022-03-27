  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
15
Güncel altın fiyatları son dakika: anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

2022-03-27 11:38:52
Güncel altın fiyatları son dakika: anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları 27 Mart 2022 Pazar gününe nasıl başladığı büyük merak konusu. Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? soruları altına yatırım yapanlarca araştırılıyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasında 32 gün geride kaldı. Savaş nedeniyle anlık altın fiyatları rekorlara koşmuştu. Fed ve TCMB’nin faiz kararları sonrası altın fiyatları geri çekilmişti. Yüksek enflasyon rakamlarının dünya ülkelerini tehdit etmeye devam etmesi özellikle de savaş nedeniyle temel gıda başta olmak üzere petrol ve akaryakıt fiyatlarının tavan yapmış olması altın piyasasını da tedirgin etmeye yeti. Güncel altın fiyatları son günlerde anlık olarak yakından takip ediliyor. Peki anlık altın fiyatları gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı cumhuriyet altın ne kadar, kaç lira? İşte 27 Mart 2022 güncel altın fiyatları son durum...

#1
Foto - Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte dolar kuru ve altın piyasası bir hayli hareketlendi. 21 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL mevduat hesabınından sonra altın fiyatları geri çekildikçe çekilmişti. Altına yatırım yapanlar altınlarını bozdurarak kur korumalı TL hesaplarına yatırmıştı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkışmasıyla birlikte durağan konumda olan altın fiyatları anlık olarak yükselişe geçmeye başladı. ABD ve AB’nin Rusya’ya ardı ardına yaptırımlar uygulaması canlı altın fiyatları takibi yapanlarca merak edilir oldu. Ramazan ayının girecek olması nedeniyle düğün sezonuna bir ay mola verilecek olması altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği de araştırılıyor. Peki anlık altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mart ne kadar? İşe güncel altın fiyatları.

Anlık altın fiyatları son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesiyle birlikte dolar kuru ve altın piyasası bir hayli hareketlendi. 21 Aralık’ta hayata geçen kur korumalı TL mevduat hesabınından sonra altın fiyatları geri çekildikçe çekilmişti. Altına yatırım yapanlar altınlarını bozdurarak kur korumalı TL hesaplarına yatırmıştı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale kalkışmasıyla birlikte durağan konumda olan altın fiyatları anlık olarak yükselişe geçmeye başladı. ABD ve AB’nin Rusya’ya ardı ardına yaptırımlar uygulaması canlı altın fiyatları takibi yapanlarca merak edilir oldu. Ramazan ayının girecek olması nedeniyle düğün sezonuna bir ay mola verilecek olması altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği de araştırılıyor. Peki anlık altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mart ne kadar? İşe güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.957,74, 1.958,85,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.957,74, 1.958,85,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 931,55, 934,89,

GRAM ALTIN FİYATI 931,55, 934,89,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,47, 933,90,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 933,47, 933,90,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,56, 1.526,93,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.493,56, 1.526,93,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.974,23, 6.089,04,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.974,23, 6.089,04,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.977,78, 3.053,86,

YARIM ALTIN FİYATI 2.977,78, 3.053,86,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.974,23, 6.089,04,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.974,23, 6.089,04,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.157,51, 6.310,92,

ATA ALTIN FİYATI 6.157,51, 6.310,92,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,67, 612,68,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 511,67, 612,68,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,71, 872,65,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 845,71, 872,65,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.045,00, 15.242,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.045,00, 15.242,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,15, 12,19,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 12,15, 12,19,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,50, 25,55,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 25,50, 25,55,

Levent Gültekin ile Muharrem İnce birbirine girdi!
Siyaset

Levent Gültekin ile Muharrem İnce birbirine girdi!

Halk TV yorumcusu Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye, partisinin finansman kaynağını sordu. Gültekin sorusu ka..
CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!
Gündem

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem’in yediği balığın fiyatını açıkladı! Rakamlar dudak uçuklattı!

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yediği balığın fiyatını bizzat tezgahtan bildirdi!

Ney'in sırrı! Efendimiz (SAV): Ya Ali, sen benim sırlarımı birine mi anlattın?
İSLAM

Ney'in sırrı! Efendimiz (SAV): Ya Ali, sen benim sırlarımı birine mi anlattın?

TRT 1 canlı yayınında konuşan Neyzen ve Yazar Hakan Mengüç, "Ney"in sırrını anlattı.
Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?
Gündem

Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsünü açıp oturan da mı sapık?

Uzun süredir 49 yaşında bir sapık hayranı ile mücadele eden Hadise'nin giyim-kuşamı, "Tek sapık o mektupları yazan mı, yoksa bacağını, göğsü..
Kızları okutturmayan yasakçı kafa, utanmadan kumpaslarını ortaya çıkaran Akit'i kınadı!
Gündem

Kızları okutturmayan yasakçı kafa, utanmadan kumpaslarını ortaya çıkaran Akit'i kınadı!

Başörtüsü yasağını savunan ve Müslüman kızların okutulmasına karşı çıkan yasakçı Eğitim-İş, kumpası ortaya çıkaran Akit'e saldırdı. Yasakçı ..
Yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlundan ittifak açıklaması!
Siyaset

Yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlundan ittifak açıklaması!

Tele 1 canlı yayınında konuşan yüzde 0,0...01'lik Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, "Millet İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna cevap ver..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay