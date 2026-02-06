Gümüşte deprem! Hiç hesapta olmayan şey oldu, parasını yatıranlar büyük bir şok yaşıyor

ABD’de yapay zekâ şirketi Anthropic, yeni bir ürün piyasaya sürdü. Bu ürünün, birçok yazılım şirketinin temel olarak sattığı ürünlerin karmaşık iş akışlarını yönetebileceği yönündeki endişeler, söz konusu sektör hisselerinde sert düşüşleri körükledi. Anthropic'in “Claude” modelinden kaynaklanan yeni ürününün, birçok yazlımın yerini alabileceği yönündeki korkular, ABD borsalarında da volatilite dalgasını tetikledi. Microsoft hissesi, son 5 günde yüzde 10’un üzerinde geriledi. Son 3 işlem gününde SP 500 yazılım endeksindeki düşüş ise yüzde -6,3’e ulaştı.