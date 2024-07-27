Gümüşhane'de cinnet getirerek 2 kişiyi öldüren şahıs yıllar önce de eşini öldürmüş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getirerek silahla önceki gün 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun 20 yıl önce karısını bıçaklayarak öldürmekten hapse girdiği öğrenildi. Olay geçen Perşembe akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde cinnet getiren Ümit Yapıcıoğlu akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.