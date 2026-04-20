Gülistan Doku dosyasında şok gelişme: ‘Tanımam’ demişti, ihbar notu ilişkiyi ele verdi

Yıllardır gizemini koruyan Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında kan donduran iddialar ve yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor. Daha önce savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, ismini sadece haberlerden duyduğunu iddia eden ve hakkındaki tecavüz, tehdit, silahlı saldırı suçlamalarını reddeden Sonel’in yalanı baz kayıtlarıyla sarsılmıştı. Ancak soruşturmanın seyrini değiştirecek en somut iddia, ikili arasında gizli bir ilişki olduğunu ortaya koyan ihbar notuyla geldi. Gülistan’ın çalıştığı kafede defalarca sinyal vermesine rağmen "yolum bile düşmedi" minvalindeki savunması tartışma konusu olan Sonel’in, dosyaya giren gizli tanık beyanları ve bu yeni ihbar notuyla köşeye sıkıştığı belirtiliyor.