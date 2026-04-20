Gülistan Doku dosyasında şok gelişme: ‘Tanımam’ demişti, ihbar notu ilişkiyi ele verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gülistan Doku dosyasında şok gelişme: 'Tanımam' demişti, ihbar notu ilişkiyi ele verdi

Tunceli’de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında odağa yerleşen Mustafa Türkay Sonel’in ‘Tanımıyorum’ savunması çöktü. Doku’nun çalıştığı kafede defalarca baz kaydı tespit edilen Sonel ile genç kız arasında gönüllü ilişki olduğunu öne süren şok bir ihbar notu ortaya çıktı.

Yıllardır gizemini koruyan Gülistan Doku soruşturmasında, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında kan donduran iddialar ve yeni belgeler gün yüzüne çıkıyor. Daha önce savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, ismini sadece haberlerden duyduğunu iddia eden ve hakkındaki tecavüz, tehdit, silahlı saldırı suçlamalarını reddeden Sonel’in yalanı baz kayıtlarıyla sarsılmıştı. Ancak soruşturmanın seyrini değiştirecek en somut iddia, ikili arasında gizli bir ilişki olduğunu ortaya koyan ihbar notuyla geldi. Gülistan’ın çalıştığı kafede defalarca sinyal vermesine rağmen "yolum bile düşmedi" minvalindeki savunması tartışma konusu olan Sonel’in, dosyaya giren gizli tanık beyanları ve bu yeni ihbar notuyla köşeye sıkıştığı belirtiliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. Dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, Doku’nun çalıştığı kafede baz kayıtlarının bulunmasına rağmen “tanımıyorum” savunması yapması tartışma dikkat çekerken, ikili arasında ilişki olduğuna dair ihbar notuna ilk kez YENİ AKİT ortaya çıkardı.

Gülistan Doku soruşturmasında iddialarında odağında yer alan Mustafa Türkay Sonel ifadesinde, Doku'nun çalıştığı kafede defalarca baz kaydı tespit edilmiş olmasına rağmen Gülistan Doku'yu hiç tanımadığını ve ismini kayıp haberlerinden duyduğunu söylemişti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde Doku’yu hiç tanımadığını, olaydan önce adını dahi duymadığını ve aralarında herhangi bir iletişim olmadığını öne sürmüş, hakkındaki silah, tehdit ve tecavüz iddialarını reddederek, gizli tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

Söz konusu suçlamalarla hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Sonel, iddiaların kendisini derinden rahatsız ettiğini ifade etmişti.

"İLİŞKİLERİ VARDI"

Türkay ile Doku arasında bir ilişkinin olduğuna dair ihbar notuna ulaşıldı.

