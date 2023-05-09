Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

Bakan Mustafa Mustafa Varank, kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini ziyaret etti.
AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi.
4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.
Bakan Varank'a gösteriyi izleyenler yoğun ilgi gösterdi.
Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23