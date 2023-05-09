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Medya
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Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

2023-05-09 14:39:32
Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

#1
Foto - Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

Bakan Mustafa Mustafa Varank, kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini ziyaret etti.

#2
Foto - Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi.

#3
Foto - Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.

#4
Foto - Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

Bakan Varank'a gösteriyi izleyenler yoğun ilgi gösterdi.

#5
Foto - Güldür Güldür salonunda dikkat çeken AK Partili! Skeç sonrası kulise gitti, görenler şaşkına döndü

Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi.

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