Gündem
6
Yeniakit Publisher
Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

Üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırmada 1 kilo karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak dünyanın en pahalı balı unvanını kazandı.

#1
Foto - Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 avroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

#2
Foto - Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi. Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.

#3
Foto - Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

#4
Foto - Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

#5
Foto - Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı

