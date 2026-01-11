Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiler! Dünyanın en pahalı balı o ilçemizde satıldı
Üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırmada 1 kilo karakovan balı 11 bin 118 avroya satılarak dünyanın en pahalı balı unvanını kazandı.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlamak için düzenlenen açık artırmada 1 kilosu 11 bin 118 avroya satılan bal Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Ilgaz Dernekler Federasyonu tarafından 29 Eylül 2025'te İstanbul'da öğrencilere burs imkanı sağlanması için açık artırma düzenlendi. Programda Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.
Bunun üzerine Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz'da üretilen bal, dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.
Kurşunlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, Ilgaz balının sertifikası Guinness resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.
