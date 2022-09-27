  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

2022-09-27 13:17:24
Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Yediğimiz yiyeceklerin sağlığımızı doğrudan etkilediği yıllardır doktorlar tarafından üzerine basarak söylenen bir gerçek. Yapılan araştırmalar besleyici gıdalarla dolu dengeli bir diyetin kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik ve tehlikeli durumlara karşı en güçlü savunmanız olduğunu göstermekte. Ancak bu besinler aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendirip kilo vermemizin önündeki engelleri de kaldırabiliyor…

#1
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Hem hastalıklardan korunmak hem de zayıflamak için tüketmeniz gereken gıdaların başında ise şunlar bulunuyor…

#2
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

YOĞURT - "Canlı ve aktif kültürleri" ve D vitamini ile bu fermente gıda, hastalıklarla savaşmaya yardımcı olmak için bağışıklık sisteminizi uyarabilir.

#3
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Yoğurt alırken yağsız veya yağ içerenleri tercih edebilirsiniz.

#4
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Çünkü yoğurtlarında bulunan yağlar, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağlar gibi sağlığımız için faydalı seçenekler içermektedir.

#5
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

YAPRAKLI YEŞİLLİKLER - Ispanak, kara lahana ve kale gibi koyu yeşil sebzelerin, tümü enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar ve beta karoten ile birlikte yüksek C vitamini seviyelerine sahiptir

#6
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

ZENCEFİL - Zencefil, günlük beslenmeye dahil edilmesi kolay olan ve yağ yakan yiyecekler arasında harika bir seçenektir.

#7
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

AVOKADO - Vücut yağını yakan yiyeceklerin arasında giderek tanınan avokado aynı zamanda egzersiz yapanlar için de önerilmektedir.

#8
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Bu nedenle giderek daha yaygın şekilde tüketilmeye başlandı.

#9
Foto - Güçlü bir bağışıklığın vazgeçilmez savaşçısı! Hem zayıflatıyor hem de hastalıklardan koruyor

Yediğimiz yiyeceklerin sağlığımızı doğrudan etkilediği yıllardır doktorlar tarafından üzerine basarak söylenen bir gerçek. Yapılan araştırmalar besleyici gıdalarla dolu dengeli bir diyetin kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik ve tehlikeli durumlara karşı en güçlü savunmanız olduğunu göstermekte. Ancak bu besinler aynı zamanda bağışıklığımızı güçlendirip kilo vermemizin önündeki engelleri de kaldırabiliyor…

Japonlar dünyaya duyurdu! İki dev ülke Türkiye'den satın alacaklar, ciddiler
Ekonomi

Japonlar dünyaya duyurdu! İki dev ülke Türkiye'den satın alacaklar, ciddiler

Japon basını, Malezya ve Endonezya'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın almak istediğini duyurdu.
Cihat Yaycı'dan kritik uyarı: Mavi Vatanımızın yüzde 13'ünü kaybederiz!
Gündem

Cihat Yaycı'dan kritik uyarı: Mavi Vatanımızın yüzde 13'ünü kaybederiz!

Mavi Vatan haritasının babası Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan'ın sefer hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek Mavi Vata..
Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak
Ekonomi

Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeli Almanya'da anlatılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rüzgar enerjisini, potansiyelini ve..
Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu
Gündem

Mersin'de polisevine silahlı saldırı! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırı hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda bi..
Türkiye'ye dolar yağacak! Müthiş hamle
Ekonomi

Türkiye'ye dolar yağacak! Müthiş hamle

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Muhammet Öztürk, ihracat konusunda önemli bir adıma hazırlandıklarını söyledi. Özt..
Mersin'de polisevi yakınında patlama
Gündem

Mersin'de polisevi yakınında patlama

Mersin’de polisevi yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23