Gündem
5
Yeniakit Publisher
KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu
DHA Giriş Tarihi:

KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., 5’inci nesil savaş uçağı KAAN’ın ilk uçuşunun ikinci yıl dönümünde bu tarihi anı sanal medya hesabından paylaştığı özel bir kliple andı.

#1
Foto - KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu

TUSAŞ'ın sanal medya hesabından paylaşılan video klipte, "Bir milletin azmi, inancı, gücü ve iradesi o gün gökyüzüyle buluştu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki bağımsızlığımızın simgesi milli muharip uçağımız KAAN, iki yıl önce bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek tarihimize altın harflerle yazıldı.

#2
Foto - KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu

Nuri Demirağ'ların, Vecihi Hürkuş'ların hayali; milletimizin duasıyla vücut bulan KAAN, kendi kanatlarımızla geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilanıdır. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına gururla ve onurla, KAAN’ın teslimatı için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Klipte, milli muharip uçak KAAN'ın geliştirilen 3 prototipi yan yana yer aldı.

#3
Foto - KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu

ÜSTÜN KABİLİYETLER SAĞLIYOR: İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren ve 13 dakika havada kalan milli muharip uçak KAAN, bu uçuşta 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te gerçekleştirdi ve 14 dakika havada kaldı. KAAN, bu uçuşta 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.

#4
Foto - KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu

KAAN üstün hava hakimiyetini; yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlıyor. 5'inci nesil çok rollü savaş uçağı KAAN hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlıyor. TUSAŞ'ın güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile 'savaşçı' olarak dikkat çekiyor.

