  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz? KAAN’ın ilk uçuşunun yıl dönümü: Bir milletin inancı gökyüzüyle buluştu Türkiye'deki o dağın altı petrol kaynıyor! 2,5 metreyi aşan kar bile üretimi durduramadı Yuvalarını onarmaya başladılar! Baharın habercileri bu sene erken döndü İçinde şelale akan mağara görenleri büyülüyor Ramazan'da sağlıklı bir beslenme için '5 çeşit' formül! Meğer çözümü çok basitmiş! Rus isim duyurdu: Jhon Duran hakkında flaş yorum: Fenerbahçe ondan kurtuldu İşte bu hiç beklenmiyordu: Nottingham, Fenerbahçe için geldi, gözünü başka yıldıza dikti...
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Oruç tutmak, milyonlarca diyabet hastası hekim uyarılarına rağmen oruç tutmayı tercih edenler dikkat ciddi sağlık risklerine yol açıyor. Tip 1 mi, Tip 2 diyabet misiniz? Bu haber sizi ilgilendiriyor.

#1
Foto - Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Ramazan ayı, milyonlarca insan için yalnızca bir oruç dönemi değil; aynı zamanda sabrı, paylaşmayı ve manevi arınmayı simgeleyen özel bir zaman dilimidir. Ancak bu ay, diyabetle yaşayan bireyler için hem önemli soruları hem de ciddi sağlık risklerini beraberinde getirebilir. Günümüzde dünya genelinde milyonlarca diyabet hastası, hekim uyarılarına rağmen Ramazan ayında oruç tutmayı tercih etmektedir. Peki bu ne anlama geliyor? Diyabet hastaları Ramazan'da oruç tutabilir mi? Tutarsa nelere dikkat etmeli? Parlar'a konuşan Prof. Dr. Mustafa Kanat sorulara cevap verdi...

#2
Foto - Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Diyabet hastalarının Ramazan ayında oruç tutarken sağlıklı kalabilmesi için uzmanlar bazı önerilerde bulunmaktadır: Bu noktada hekimlerin görevi, hastaya yalnızca "oruç tut" ya da "tutma" demek değil; bilimsel kanıtlar ışında hastalarını bilgilendirmek, riskleri anlatmak ve mümkün olan en güvenli yolu birlikte belirlemek olmalı. Oruç Vücutta Neleri Değiştiriyor? Sağlıklı bireylerde oruç sırasında vücut, enerji dengesini oldukça ustaca ayarlar. Yemek yenmediğinde insülin düzeyi düşer, karaciğerdeki şeker depoları kullanılır ve gerektiğinde yağlar devreye girer. Bu doğal uyum sayesinde kan şekeri genellikle belirli bir aralıkta kalır.

#3
Foto - Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Ancak diyabet hastalarında bu denge bozulmuştur. Özellikle insülin kullanan ya da insülin salgısı yetersiz olan bireylerde uzun süreli açlık; Hipoglisemi (kan şekerinin tehlikeli şekilde düşmesi). Hiperglisemi (kan şekerinin aşırı yükselmesi). Diyabetik ketoasidoz. Sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü gibi ciddi sorunlara yol açabilir. En Büyük Risk: Hipoglisemi Ramazan'da diyabetli hastalar için en sık ve en tehlikeli sorunlardan biri hipoglisemidir. Özellikle insülin veya sülfonilüre grubu bazı şeker düşürücü ilaçları kullanan hastalarda, uzun açlık saatleri kan şekerinin ani ve fark edilmeden düşmesine neden olabilir.

#4
Foto - Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Büyük epidemiyolojik çalışmalara göre, Ramazan ayında şiddetli hipoglisemi riski: Tip 1 diyabetlilerde yaklaşık 5 kat, Tip 2 diyabetlilerde ise yaklaşık 7 kat artmaktadır. Bu nedenle "biraz sabredeyim geçer" yaklaşımı son derece tehlikelidir. Kan şekeri belirli bir seviyenin altına düşerse (70 mg/dl), oruç derhal bozulmalıdır. Bu hem tıbben hem de dini açıdan gereklidir. Ramazan'da sadece düşük kan şekeri değil, yüksek kan şekeri de önemli bir problemdir. İftar sofralarında aşırı ve dengesiz yemek, tatlı tüketimi ve ilaç dozlarının yanlış ayarlanması; kan şekerinin ciddi şekilde yükselmesine yol açabilir. Bilimsel veriler, Ramazan ayında hastaneye yatış gerektiren hiperglisemi ve ketoasidoz vakalarının da belirgin şekilde arttığını göstermektedir. Kimler Oruç Tutmamalı? Uzmanlar bazı hasta gruplarında Ramazan orucunun yüksek riskli olduğunu açıkça belirtmektedir: Son aylarda ciddi hipoglisemi yaşamış olanlar. Kan şekeri kontrolü kötü olan tip 1 diyabet hastaları. Hipoglisemiyi fark edemeyen (hipoglisemi farkındalığı olmayan) hastalar. Gebe diyabet hastaları. İleri böbrek yetmezliği olanlar. Diyabetik ketoasidoz öyküsü olanlar. Bu gruptaki hastalar için oruç, sağlık açısından ciddi tehlike oluşturabilir.

#5
Foto - Oruç reçetesi: Diyabet hastalarının kan şekeri o seviyedeyse buna yol açıyor! Tip 1 mi, tip 2 diyabet misiniz?

Daha Düşük Riskli Hastalar Kimler? Öte yandan, bazı hastalar uygun önlemlerle Ramazan'ı çok daha güvenli geçirebilir: Diyetiyle veya metformin gibi düşük riskli ilaçlarla iyi kontrol altında olan tip 2 diyabetliler GLP-1 bazlı yeni nesil ilaç tedavisi kullanan hastalar Düzenli kan şekeri takibi yapabilen, bilinçli ve eğitimli hastalar Ancak bu grupta bile doktor kontrolü ve ilaçların Ramazan ayına yönelik yeniden düzenlenmesi son derece önemlidir. Ramazan Öncesi Hazırlık Şart En önemli konuların bir tanesi Ramazan öncesinde mutlaka tıbbi değerlendirme ve eğitim yapılmasıdır. Bu değerlendirme mümkünse Ramazan'dan 1–2 ay önce hafta önce gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte: İlaç ve insülin dozları yeniden düzenlenir. Beslenme planı gözden geçirilir. Kan şekeri ölçüm sıklığı belirlenir. Hastaya "ne zaman orucu bozması gerektiği" açıkça anlatılır. (70 mg altında ve 300 mg üzerinde kan şekeri olması durumunda) İftar ve Sahurda Nasıl Beslenmeli? Ramazan'da beslenme, diyabet yönetiminin merkezindedir. İftar sofralarında aşırı karbonhidrat ve yağdan kaçınılmalı Sahur mutlaka yapılmalı ve geç saate bırakılmalıdır Kompleks karbonhidratlar (tam tahıl, lifli gıdalar) tercih edilmelidir. Bol sıvı alınmalı, susuz kalınmamalıdır. Kan Şekeri Ölçmek Orucu Bozar mı? Bu soru Ramazan ayında en sık sorulan sorulardan biridir. Cevap nettir: Hayır, kan şekeri ölçmek orucu bozmaz. Aksine, düzenli ölçüm yapılmaması ciddi risk oluşturur. Son Söz: Oruç Bir İbadettir, Sağlık da Öyle. Bilimsel veriler bize şunu açıkça söylüyor: Diyabetli bireylerde Ramazan, ancak bilinçli, planlı ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla güvenli olabilir. En doğru karar, hastanın kendi inancı, hekim önerisi ve bilimsel veriler ışığında birlikte verilmelidir. Unutmayalım: Sağlığı korumak da bir ibadettir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti
Dünya

NATO'da neler oluyor? ABD, savaş uçaklarını çekti

Norveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin mart ayında yapılacak NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiğini açıkladı.

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk
Dünya

14 yıl aradan sonra... Suriye'nin başkenti Şam’da bir ilk

Suriye'nin başkenti Şam’da 14 yıl sonra ilk kez ramazan topu atıldı. Ramazan ayının simgelerinden biri haline gelen bu gelenek, Arap ve İsla..
Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin
Gündem

Gün yüzü göstermeyin bunlara! Trafikte masumlar ölmesin

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde sıkıştırdığı aracın kaza yapmasına neden olan sürücü yakalandı
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı
Dünya

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı

İsrail’in Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ne düzenlediği şiddetli hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Ateşk..
Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!
Gündem

Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ağzındaki baklayı çıkardı. Bebek katili İsrail’in hamiliğine soyunan sözde diplomat, Nil’den Fırat..
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

CHP'de yolsuzluğu eleştirenler bir bir kovuluyor. Son olarak Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ihraç edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23