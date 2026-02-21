  • İSTANBUL
Türkiye'deki o dağın altı petrol kaynıyor! 2,5 metreyi aşan kar bile üretimi durduramadı
Türkiye'deki o dağın altı petrol kaynıyor! 2,5 metreyi aşan kar bile üretimi durduramadı

Şırnak'ta bulunan Gabar Dağı'nda yoğun kar yağışına rağmen üretim devam ediyor. Dağın altındaki petrolü çıkarma çalışmaları 7/24 sürüyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde yürütülen petrol üretimi, yoğun kış şartları ve yer yer 2,5 metreyi bulan kara rağmen kesintisiz devam ediyor.

Günlük 80 bin varil petrol üretiminin yapıldığı bölgede, 30 sondaj kulesiyle de yeni keşiflere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sondaj ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sismik çalışmaların da eş zamanlı yürütüldüğü bölgede, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor.

Yaklaşık 1800 rakımı bulan Gabar Dağı'nın zorlu coğrafyasında yaz kış demeden 7 gün 24 saat esasıyla çalışan ekipler, yoğun kış şartlarında da mesaisini sürdürüyor.

Yüksek rakım nedeniyle ocak ve şubat aylarında don, tipi, sis ve yer yer kalınlığı 2,5 metreyi bulan karda 120 personel, 60 iş makinesiyle yol ağını sürekli açık tutmak ve sahalarda biriken karı tahliye etmek için çalışıyor.

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi Nedim Şen, Gabar bölgesinde 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra petrol arama ve sondaj çalışmalarının da eş zamanlı devam ettiğini anlatan Şen, "Gabar'da 1800 metre rakımı bulan yerlerde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir yandan yolları açıyoruz bir yandan da tuzlama yapıyoruz, diğer yandan da üretim faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Şuayip

Bu dağı PKKlılara yurt edindikleri boşuna değilmiş
