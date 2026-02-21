Türkiye'deki o dağın altı petrol kaynıyor! 2,5 metreyi aşan kar bile üretimi durduramadı

TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğünde inşaat mühendisi Nedim Şen, Gabar bölgesinde 9 sahada günlük 80 bin varil petrol üretildiğini söyledi. Üretim faaliyetlerinin yanı sıra petrol arama ve sondaj çalışmalarının da eş zamanlı devam ettiğini anlatan Şen, "Gabar'da 1800 metre rakımı bulan yerlerde de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bir yandan yolları açıyoruz bir yandan da tuzlama yapıyoruz, diğer yandan da üretim faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.