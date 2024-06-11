  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
4
Gübre kaplama ve katkı maddelerinde yerli ürün arayışı

2024-06-11 09:45:21
Gübre kaplama ve katkı maddelerinde yerli ürün arayışı

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) yürütülen proje ile gübrede yaşanan 'kekleşme ve tozlaşma' sorunu için yeni malzemelerin sentezlenmesi ve patentli yerli ürünlerin elde edilmesi amaçlanıyor. Halihazırda kekleşme ve tozlaşma sorununa karşı kullanılan ithal ürünlere bağımlılığın azaltılarak, elde edilecek yerli ürünlerin kullanılması hedefleniyor. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında Toros Tarım ile yürütülen "Gübrelerin Üretim Sonrasında Fiziksel Özelliklerinin Korunması Amacıyla Alternatif Kimyasal Ürünlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Proses Optimizasyonu" başlıklı proje, Sanayi Doktora Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Kürşad Körbahti'nin yöneticiliğini yaptığı projeyle gübrede yaşanan 'kekleşme ve tozlaşma' sorunu için yeni malzemelerin sentezlenmesi ve patentli yerli ürünlerin elde edilmesi amaçlanıyor.

#1
Foto - Gübre kaplama ve katkı maddelerinde yerli ürün arayışı

"Gübrelerle ilgili önemli iki sorun var" Tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Körbahti, sürdürülebilir tarım alanında gerek Türkiye'de, gerekse dünyada gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri ile elde edilen; insan, hayvan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri olmayan yöntem ve ürünlerin önem kazandığını söyledi. Yürüttükleri proje ile gübrelerin üretim sonrasında fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik yeni katkı maddeleri ve kaplama malzemeleri üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden Körbahti, gübrelerle ilgili önemli iki sorun olduğunu belirtti. Bunların 'kekleşme ve tozlaşma' olduğuna dikkat çeken Körbahti, üretim sonrası gübrenin toprağa ulaşıncaya kadar birçok dış müdahaleye maruz kaldığını, bunun da topaklanma olarak bilinen 'kekleşme', dağılmasıyla da 'tozlaşma' yaşandığını kaydetti. Bunun da gübrede verim kaybına neden olduğuna işaret eden Körbahti, amaçlarının bu verim kaybını yerli ürünlerle minimize etmek olduğunu kaydetti. "Amacımız, ulusal kaynakları kullanarak yeni katkı maddeleri ve kaplama malzemeleri geliştirmek" Gübrelerin tarımsal verim ve tarımsal üretim için önemli kimyasal maddeler olduğunu belirten Körbahti, şöyle devam etti: "Gübreler iki özellikleriyle belirleniyor. Bunlar kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikleri. Kimyasal özellikleri gübrenin bitkiye yarayışlılığıyla ilgili bir özellik. Fiziksel özelliği ise depolama, taşıma ve muhafaza etme aşamasında gübrenin özelliklerini korunmasıyla ilgili bir nitelik. Çalışmamızda, NPK gübreler, azotlu gübreler ve organomineral gübrelerle ilgili kekleşme ve tozlaşma sorununa yönelik katkı maddeleri ve yeni kaplama maddeleri geliştirmek." Üzerinde çalıştıkları ürünlerin ithal edildiğini vurgulayan Körbahti, amaçlarının ulusal kaynakları kullanarak patentlenebilecek yeni katkı maddeleri ve kaplama malzemeleri geliştirmek olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Gübre kaplama ve katkı maddelerinde yerli ürün arayışı

"Projenin iki önemli çıktısı var" Dünyada yıllık 150-200 milyon ton civarında, Türkiye'de ise yıllara göre değişkenlik gösterse de ortalama 6 milyon ton gübre tüketiminin söz konusu olduğunu ifade eden Körbahti, "Bu kaplama malzemeleri ton başına 1-2 kilogram kullanılıyor. Yüzde 10 kadar verim kaybını göz önünde bulundurursak, bu 600 bin ton kadar bir ürün kaybı anlamına geliyor. Bu nedenle yapacağımız çalışmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin iki önemli çıktısı olduğunu dile getiren Körbahti, şöyle devam etti: "Bu çıktılardan birincisi ulusal kaynaklarımızla yeni ürünler geliştirmek. İkinci çıktısı ise sanayinin ihtiyacı olan doktoralı yetişmiş personel tedariki sağlamak. 11. ve 12. kalkınma planlarını incelediğimiz zaman farklı çalışma grupları tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanımız tarafından da onaylanan bu planlarda özellikle sanayi için yetişmiş doktoralı elemanların teşvik edilmesi ve bu konuda üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının yapılmasına yönelik yaklaşımlar mevcuttu. Dolayısıyla biz bu her iki alanda da ülkemize katkı yapmayı hedefliyoruz."

#3
Foto - Gübre kaplama ve katkı maddelerinde yerli ürün arayışı

"Bir kaplama malzemesi geliştirdik" Projenin 7 yıllık olduğunu belirten Körbahti, 2019 çağrısıyla projeye başvurduklarını, 2020'de desteklendiğini ve 2021 yılında da sözleşme imzaladıklarını kaydetti. Şu anda projenin 4. yılında olduklarını ifade eden Körbahti, "4 yıllık süre aslında bursiyerlerimizin doktora eğitiminin tamamlanması, daha sonraki kısım ise özel sektörde istihdam aşaması olmak üzere 7 yıllık bir süreyi kapsıyor" diye konuştu. Devam eden çalışmada 3 bursiyerin görev yaptığını aktaran Körbahti, şöyle devam etti: "Bursiyerlerimizden biri NPK kompoze gübreler üzerine çalışmasını yaptı. Bir kaplama malzemesi geliştirdik. Kendisi projemizden nisan ayında mezun oldu. Diğer 2 öğrencimizin çalışmaları devam ediyor. Organomineral gübrelerin tozlaşmasına yönelik katkı maddeleri geliştirilmesi ve azotlu gübrelerle ilgili kaplama malzemesi geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. Tahminen 2025 yılının Ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE acil olarak Türkiye'nin kapısını çaldı! Bayram öncesi tonlarca almak istiyorlar
Ekonomi

BAE acil olarak Türkiye'nin kapısını çaldı! Bayram öncesi tonlarca almak istiyorlar

Kurban Bayramına sayılı günler kala Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den tonlarca ayçiçek yağı almak için harekete geçti.
Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor
Ekonomi

Cengiz Holding dünya devi ile anlaştı! İtalyanlar orası için geliyor

Türkiye'nin inşaat devi Cengiz Holding'in Bodrum'un Cennet Koyu'nda yapacağı otel için Bulgari ile anlaşma yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek...
AB'den Türkiye'ye skandal üyelik şartı!
Dünya

AB'den Türkiye'ye skandal üyelik şartı!

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin AB üyeliği için öne sürdüğü iki şart dikkat çekti...
Meteorolojiden açıklama geldi! 'Yağış yurdu terk ediyor, sıcaklar kavuracak'
Gündem

Meteorolojiden açıklama geldi! 'Yağış yurdu terk ediyor, sıcaklar kavuracak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda bugün son..
Son dakika! Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçak kayboldu
Dünya

Son dakika! Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçak kayboldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölmesi ve devamında Avrupalı liderlerin saldırıya uğramasının ardından bu kez de dünya, Ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23