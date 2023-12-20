Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

• Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı gibi hijyenik kurallara uyulması • Hasta kişilerin öksürme sırasında ağızlarını elleriyle kapatması hatta maske kullanması • Bol sıvı alınması • Düzenli beslenmeye özen gösterilmesi • Yeterli taze ve doğal sebze ve meyve tüketilmesi • Özellikle C vitamini açısından zengin besinlere mümkün olduğunca çok yer verilmesi oldukça önemlidir • Açık ve temiz havada 45 – 60 dk yürüyüş yapılması • Klima bakımlarının ihmal edilmemesi • Evlerin ve işyerlerinin sürekli havalandırılması • Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığından vazgeçilmesi