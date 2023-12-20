2023-12-20 11:09:23 Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları da artış göstermeye başladı. Son zamanlarda grip, daha dirençli bir hal alarak iyileşme sürecini 3 ila 6 ay arasına kadar uzatıyor. Özellikle grip sonrası aylarca devam eden öksürüklere dikkat. İşte gripten korunmanın 10 altın kuralı. Grip, özellikle zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak yılda on binlerce ölüme sebep olan bir kâbus haline gelmiş durumda.