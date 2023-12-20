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Sağlık
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Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

2023-12-20 11:09:23
Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakaları da artış göstermeye başladı. Son zamanlarda grip, daha dirençli bir hal alarak iyileşme sürecini 3 ila 6 ay arasına kadar uzatıyor. Özellikle grip sonrası aylarca devam eden öksürüklere dikkat. İşte gripten korunmanın 10 altın kuralı. Grip, özellikle zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açarak yılda on binlerce ölüme sebep olan bir kâbus haline gelmiş durumda.

#1
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Semptomları 3 ila 6 ay arasında süren, ateş, halsizlik ve kas ağrıları gibi rahatsızlıklarla günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen bu hastalık,uzun süreli sıkıntılara neden oluyor.

#2
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Yapılan son araştırmalara göre, gribi atlattıktan sonra bile kişilerde aylarca sürebilen öksürüklere, şiddetli nefes darlığına çeşitli akciğer sorunları ortaya çıkıyor.

#3
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Gripten korunmanın tek yolu aşılanma değil. İşte gripten korunmak için 10 altın kural;

#4
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

• Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı gibi hijyenik kurallara uyulması • Hasta kişilerin öksürme sırasında ağızlarını elleriyle kapatması hatta maske kullanması • Bol sıvı alınması • Düzenli beslenmeye özen gösterilmesi • Yeterli taze ve doğal sebze ve meyve tüketilmesi • Özellikle C vitamini açısından zengin besinlere mümkün olduğunca çok yer verilmesi oldukça önemlidir • Açık ve temiz havada 45 – 60 dk yürüyüş yapılması • Klima bakımlarının ihmal edilmemesi • Evlerin ve işyerlerinin sürekli havalandırılması • Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığından vazgeçilmesi

#5
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Grip hastalığının bu özelliği ilk kez ortaya çıktı Yeni ortaya çıkan bulgular, grip hastalığının beklenmedik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

#6
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Tedavisi bulunmuyor Şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde etkisi aylarca sürebiliyor ve ne yazık ki şu an için bir tedavisi bulunmuyor.

#7
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Uzmanlara göre grip, aylarca sürebildiği gibi sonrasında öksürük gibi birçok semptoma yol açabiliyor.

#8
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

Buna karşılık Kovid-19 yorgunluk,kas güçsüzlüğü ve beyin sisi gibi pek çok akciğer dışı semptoma neden oluyor.

#9
Foto - Gripten korunmanın 10 altın kuralı! Bu özelliği ilk kez ortaya çıktı: Etkisi aylarca sürüyor

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