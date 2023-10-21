  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Buzdolabındaki kıymanız böyle görünüyorsa aman dikkat! Sakın tüketmeyin, zehirlenebilirsiniz! İşte bozulan kıymayı anlamanın yöntemi

20 yıl önce tarlaya ekti, şimdi çuvalla para kazanıyor! Şu işe bakın! Duyanların ağzı bir karış açık kalıyor

Az önce duyuruldu! Ünlü oyuncu, hayatını kaybetti

Bunu tüketen depoları fullüyor! Anne sütünü bile artırıyor! Mucizevi bir şey! Allah’ın şu işine bakın

O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Hangisi hakiki zeytinyağı? Uzman olmaya gerek yok! Gerçeğini bu basit formülle şıp diye anlayacaksınız

Şok eden gelişme! Ünlü şarkıcının koruması, İsrail ordusuna katılmak için işten ayrıldı

Tarih belli oldu! Herkes şaşkın! Bu araçlar trafikten men edilecek! Geri sayım başladı

Starbucks’tan skandal “Filistin” kararı! Buraya adımını atan, “Müslümanım” demesin! Hakikaten büyük rezalet
Sağlık
5
Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

2023-10-21 13:26:16
Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Mevsim geçişlerinde sık sık görülen grip virüsünden korunmak için Canan Karatay'ı dinleyin. Doktora gitmek yerine bin yıllık doğal ilacı takipçileriyle paylaştı. Su ile karıştırarak içende hastalıktan eser kalmıyor. Zımba gibi olmak için bu tarifi deneyin. İşte tüm detaylar... Sağlıklı beslenme ve diyet önerileri dışında takipçilerine sağlık tavsiyelerinde bulunuyor. Mevsim geçişlerinde sık sık yaşanan grip hastalığı için reçeteyi yazdı. Prof. Dr. Canan Karatay, paylaştığı tarif ile bağışıklığınızın katlanacağını duyurdu. İşte gripten koruyan o ilaç...

#1
Foto - Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Sağlıklı beslenme ve diyet listeleri hakkında bilgiler paylaşan, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık konusunda takipçilerini bilgilendirdi. Tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen uzman isim, 7 bin yıldır tedavide kullanılan doğal ilaç için açıklama yaptı.

#2
Foto - Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Özellikle mevsim geçişlerinde artan hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına tavsiyelerde bulundu. Milattan önce kullanılan sağlık yöntemi ile Karatay, M.Ö 5.000 yılından itibaren sirkenin varlığından bahsetti. O yıllarda birçok hastalığı ortadan kaldıran sirke, tedavi ilaçlarının başında geliyor. Sirkenin çok eskiye dayandığını işaret ederek doğal ev yapımı sirkelerden bahsettiğini açıkladı.

#3
Foto - Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Sirkenin alkali olduğunu işaret eden Karatay, virüsleri öldürdüğünü vurguladı. İnsan vücuduna olan katkılarından bahsederek; bakterileri öldürür, toksinleri öldürür, bitleri öldürür, parazitleri öldürür, küfü öldürür ve pamukçuk olarak bilinen her şeyi öldürdüğünü ifade etti.

#4
Foto - Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Aynı zamanda doğal deodorant olarak da kullanıldığını açıklayan Karatay, "En doğal deodorant sirkedir, diğer kimyasal içeren deodorantlarla mukayese bile edemeyiz" açıklamalarına yer verdi. Sonbahar mevsiminde artış gösteren grip hakkında, soluğu doktorda alanlara seslendi. Prof. Dr. Canan Karatay, bol bol sirkeli gargara yapmak gerektiğini paylaştı. Bağışıklığın güçlenmesiyle birlikte hastalıkları önler diyerek sözünü bitirdi.

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi
Dünya

Dışişleri Bakanlığından İsrail politikası nedeniyle istifa etmişti! Akla zarar açıklamalar geldi

ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsra..
Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti
Gündem

Sinan Akçıl, Netanyahu'nun oğlunu rezil etti

Filistin meselesindeki duruşuyla takdir toplayan şarkıcı Sinan Akçıl, binlerce Filistinli sivilin katili Binyamin Netanyahu'nun oğluna attığ..
Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!
Ekonomi

Almanya'dan Türkiye kararı: Merkez Bankası toplantısından çıkan flaş karar! Türkiye harekete geçti!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk-Alman iş insanlarına dezenflasyona geçiş sürecine dair sunum yaptı. Alman-Türk Ticaret ve San..
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor
Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: İslam dünyası tavır geliştiremiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir yayında Filistin ve İsrail arasındaki gerilimi değerlendirdi.
Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!
Dünya

Siyonistler katliam yaptı, Suudi Prens Hamas'ı suçladı!

Suudi Arabistan Prensi Turki bin Faysal siyonist rejimin Gazze'ye yönelik soykırıma ilişkin skandal ifadeler kullandı. Suudi prens katliamda..
21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

21 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (21 Ekim 2023) sunuyoruz...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23