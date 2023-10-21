Grip olan doktora koşmasın! Canan Karatay bin yıllık doğal ilacı açıkladı! Suya bir kaşık ekleyen canavar gibi oluyor

Mevsim geçişlerinde sık sık görülen grip virüsünden korunmak için Canan Karatay'ı dinleyin. Doktora gitmek yerine bin yıllık doğal ilacı takipçileriyle paylaştı. Su ile karıştırarak içende hastalıktan eser kalmıyor. Zımba gibi olmak için bu tarifi deneyin. İşte tüm detaylar... Sağlıklı beslenme ve diyet önerileri dışında takipçilerine sağlık tavsiyelerinde bulunuyor. Mevsim geçişlerinde sık sık yaşanan grip hastalığı için reçeteyi yazdı. Prof. Dr. Canan Karatay, paylaştığı tarif ile bağışıklığınızın katlanacağını duyurdu. İşte gripten koruyan o ilaç...