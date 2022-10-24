Gram altınla yarışıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

u yıl bamyanın pahalandığını ve kilo fiyatının gram altınla yarıştığını söyleyen, baharatçı Ahmet Duran Ertunç, “Kilo fiyatı gram altına yaklaştı. Şu anda çiçek bamya dediğimiz birinci sınıf yeşil bamya 900 TL kilosu. İkinci sınıfı biraz daha esmer oluyor. Onun fiyatı da 800 TL. İri bamya Kayseri’de çok makbul olmaz. O nedenle iri bamyalar ucuz. Bu çiçek bamya dediğimiz ürün Amasya’da üretilir. Türkiye’nin nerdeyse en büyük üreticisi orasıdır. Onun dışında yaş bamya Adana ve Mersin gibi illerimizde çok üretilir ama bu çiçek bamya dediğimiz ürün sadece Amasya’da yetişiyor. Ondan dolayı da piyasayı orası belirliyor” ifadelerini kullandı.