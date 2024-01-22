2024-01-22 10:29:48 Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu
Bu hafta para piyasaları hareketli olacak. Önümüzdeki hafta ise daha hareketli... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırım fırsatlarını sıraladı. Euro, altın, gümüş, bitcoin almak için doğru zaman mı? Borsa kazandırır mı? İşte İslam Memiş'in tv100.com'daki yazısı: