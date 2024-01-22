Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‘nın 250 baz puan daha faiz artırarak faiz artırım sürecini tamamlamasını bekliyorum. Ancak bunu ya ocak ayında 150 baz puan şubatta 100 baz puan olarak da yapabilir, ocakta tek hamle ile 250 baz puan da yapabilir. Piyasa için değişen bir şey olmaz. Peki bu hafta piyasalarda hangi bant aralığını takip edeceğim?