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Ekonomi
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Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

2024-01-22 10:29:48
Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Bu hafta para piyasaları hareketli olacak. Önümüzdeki hafta ise daha hareketli... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırım fırsatlarını sıraladı. Euro, altın, gümüş, bitcoin almak için doğru zaman mı? Borsa kazandırır mı? İşte İslam Memiş'in tv100.com'daki yazısı:

#1
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Piyasalar bu hafta dışarda Avrupa Merkez Bankası (ECB), içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarını takip edecek. Her iki merkez bankası da yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

#2
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası‘nın 250 baz puan daha faiz artırarak faiz artırım sürecini tamamlamasını bekliyorum. Ancak bunu ya ocak ayında 150 baz puan şubatta 100 baz puan olarak da yapabilir, ocakta tek hamle ile 250 baz puan da yapabilir. Piyasa için değişen bir şey olmaz. Peki bu hafta piyasalarda hangi bant aralığını takip edeceğim?

#3
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

BİST 100 ENDEKSİ 7 bin 996 puandan kapanış yapmıştı. Bir ay daha 7.700-8.200 puan aralığında oyalanabilir. Şubat itibariyle yeni yükseliş beklediğimi, yılın ilk çeyreğinde 9 bin puan seviyesiyle alakalı öngörümün devam ettiğini söyleyebilirim. Yani, borsada düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim.

#4
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

DOLAR/TL KURU 30,20 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. Ocak ayı için yükseliş 30,50 lira seviyesi yeterli. 30,00-30,40 lira aralığını takip edeceğim. Yılın ilk çeyreğindeki 33 lira, yıl içinde 45 lira öngörüm devam ediyor.

#5
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

EUR/USD PARİTESİ 1,0894 seviyesinden kapanış yapmıştı. Fed’in faiz kararına kadar 1,08-1,09 aralığında kalmayı sürdürür. Ancak alım fırsatı verdiğini anımsatmakta fayda var. İlk hedef 1,12, yıl içerisinde 1,15. Hedefimde bir değişiklik yok.

#6
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

ONS ALTIN (XAU/USD) 2 bin 28 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2.000-2.070 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Fed’e kadar 2.000-2.030 dolar aralığında oyalanır. Önemli olan 2 bin dolar seviyesini destek seviyesi olarak belirlemesi. Yıl içinde ilk direnç 2 bin 150 dolar, devamında 2 bin 350 dolar.

#7
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Gram altın yatırımcı ise ONS’u takip etmeli. 2 bin dolar seviyesinin karşısındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa orası dip seviyesidir. Fiziki altın tarafında 2 bin 70 lira seviyesinden kapanış yapmıştı. 2.040-2.070 lira aralığını geçerliliğini koruyor. Fed’e kadar geri çekilmeleri alım fırsatı olarak göreceğim. Yıl içinde 2.150-2.350-2.500-2.700 ve 3.000 lira seviyelerini kademeli yükseliş olarak göreceğim.

#8
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

ONS GÜMÜŞ (XAU/USD) 22,58 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 22,00 dolar destek seviyesi. Fed’e kadar daha aşağılar test edilebilir. Yani 21,50 dolar ikinci destek seviyesi. Yıl içinde 34 dolar seviyesini beklediğimden her düşüş bir alım fırsatı niteliğinde.

#9
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

BITCOIN (BTC) 41 bin 557 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 38-48 bin dolar aralığındaki öngörüm devam ediyor. Önümüzdeki bir aylık süreçte 40 bin dolar seviyesinin altına sarkabilir. Yıl içinde yine pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyorum.

#10
Foto - Gram altın, dolar, euro... İslam Memiş "Sizi Mayıs'a hazırlayacağım" diyerek duyurdu

Bu hafta para piyasaları hareketli olacak. Önümüzdeki hafta ise daha hareketli. Fed’e kadar dolar karşısında değer kaybeden ne varsa toplanmalı. Çünkü size Mayıs’a hazırlayacağım! Mayıs’ta ne mi var? Çarşamba günü yazacağım…

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