2024-01-05 17:20:45 Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken. Altın fiyatları 2023'ü yüksek hacimle kapattı. ABD ülkesinden gelen beklentiler sonrası ons altın 2024'e yükseliş olarak başladı. Kapalıçarşı'da altın gram fiyatı, ons ve dolar kuru bulduğu destekle zirvesini adeta tazeledi. Altın, rekor seviyeleri test ederken 2024 yılı seyri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, 'acele edilmemeli' diyerek dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. İşte detaylar...