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Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

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Ekonomi
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Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

2024-01-05 17:20:45
Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanırken. Altın fiyatları 2023'ü yüksek hacimle kapattı. ABD ülkesinden gelen beklentiler sonrası ons altın 2024'e yükseliş olarak başladı. Kapalıçarşı'da altın gram fiyatı, ons ve dolar kuru bulduğu destekle zirvesini adeta tazeledi. Altın, rekor seviyeleri test ederken 2024 yılı seyri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, 'acele edilmemeli' diyerek dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. İşte detaylar...

#1
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Altın fiyatları seneyi yüksek hacimle kapattı. ABD'den gelen beklentilerle ons altın 2024'e yükseliş trendini sürdürerek başladı. Kapalıçarşı'da altın gram fiyatı ise ons ve dolar kurundan bulduğu destekle zirvesini tazeledi. Altın, rekor seviyeleri test etmesiyle 2024 yılının seyri yatırımcısı tarafından merak konusu oldu. Uzman isim 'acele edilmemeli' diyerek dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. İşte detaylar...

#2
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Altın gram fiyatı üst üste kırdığı rekorlar sonrası Kapalıçarşı'da 2.000 TL seviyesine yerleşti. Altın piyasası Fed odaklı hareketlerini sürdürmesiyle ons yükselişini güçlendirdi.

#3
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Bu kapsamda altın fiyatları 2024'e rekorlar serisine bir yenisini ekleyerek başladı.

#4
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Peki yıl boyunca altın seyri nasıl olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumlarında bulundu.

#5
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları 2024 yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

İslam Memiş'in altın yorumlarında öne çıkanlar şöyle:"Yılın ilk çeyreğinde 2200 lira seviyesi, yılın ortasında 2500- 2700 TL seviyesi, yılın zirvesi olarak da 3000 TL'yi görecek gibiyiz. Bir yandan dolar ve ons yükselecek.

#7
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Elinde altın bulunduranlar acil karar vermemeliler. Jeopolitik gelişmeler de altını yükseltiyor.

#8
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Yıl içinde düğün planlayanlar bu rakamları bir alım fırsatı olarak görmeliler. Gram altın dip fiyatı 2000 TL olacak."

#9
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Öte yandan Ons altın güne 2043 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2042 dolar, en yüksek de 2048 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 2045 dolardan alıcı buluyor.

#10
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

ULUSLARARASI PİYASALARDA GRAM ALTIN YATAY

#11
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın güne 1954 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1948 lira, en yüksek de 1966 lira görüldü. Şu sıralar gram altın 1962 liradan işlem görüyor.

#12
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

KAPALIÇARŞI'DA YÜKSELİŞ VAR

#13
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

Kapalıçarşı'da gram altın sabah saat 6 sıralarında 2073 liraya kadar yükseldi. Şu sıralar Kapalıçarşı'da alış 2052 lira, satış 2069 lira seviyelerinde bulunuyor.

#14
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

İşte 5 Ocak 2024 haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları

#15
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI Alış 13.269 TL, Satış 13.480 TL

#16
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI Alış 6.655 TL, Satış 6.776 TL

#17
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış 3.328 TL, Satış 3.383 TL

#18
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI Alış 1.961 TL, Satış 1.962 TL

#19
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

#20
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

#21
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

#22
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

#23
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

#24
Foto - Gram altın 2023'te yeni zirve sonrası denklemi nasıl değişti? İslam Memiş: 'Daha da yükselecek' diyerek tarih verdi! işte çeyrek, gram altın fiyatları

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