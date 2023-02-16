Gözyaşlarıyla karşıladılar! Bu ekip tam 13 cana sağ ulaştı

Belediye Başkanvekili Fevzi Dülger ise “Gönüllülük esasıyla hareket eden ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ben deprem sabahı 08.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezi önüne gittiğimde orada tam teçhizatlı hazır ekibi görünce müthiş gururlandım. Belediye Başkanımızın da bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Başkan beyin bu konudaki hassasiyetini ve bu arkadaşlarımıza karşı samimiyetini, güveninin ne kadar doğru olduğunu gördüm. Bugün İNDAK’ı artık sadece biz değil, tüm Türkiye biliyor. Biz bu ekiple ne kadar gurur duysak az. Umutların tükendiği anda dün bir vatandaşımızı canlı olarak kurtardılar. Ekipten arkadaşımız ilk imdat sesini duyduğumda dizlerimin bağı çözüldü diyor. Benim de boğazımda cümleler düğümleniyor. Bir cana temas edebilmek ne kadar kıymetli. Ben İnegöl ve ülkemiz adına ekibimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından ekip üyeleri aileleriyle kucaklaştı.