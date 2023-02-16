Gözyaşlarıyla karşıladılar! Bu ekip tam 13 cana sağ ulaştı

Bir Van depremi, bir İzmir, Gölcük depremi gibi değil. Çok geniş bir alandaydı. İnşallah bundan sonra yaşanmasını umut etmiyoruz ama coğrafi olarak çok sıkıntılı bir bölgede yaşadığımızı unutmayalım. Hazırlıklarımızı daha da ilerletelim istiyoruz. Bir hayata dokunmak, bir yaşamın devamına vesile olmak çok güzel bir şey. Allah nasip etti 13 vatandaşımızı enkazdan çıkardık, hayata dönmesine vesile olduk. 99 vatandaşımızın naaşlarını çıkardık. Onları ailelerine teslim ettik. O da ayrı bir şey. İnsanlar umutla bekliyorlar. Dün umutların tükendiği 222. saatte Melike İmamoğlu ablamızı canlı olarak çıkardık. Allah’a çok şükür. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.