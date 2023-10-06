Gözünüze girdi mi şimdi lan! Berat Albayrak detayı dumura uğrattı

Geçen gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na öyle bir sunum yaptı ki "128 milyar dolar" iftiralarını adeta gözlerine soktu. Dedi ki: "TCMB'nin 128 milyar dolar rezerv kullanımı soruluyorsa, bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız. Rezervler, kurda oynaklığı önlemek, piyasa manipülasyonları ile suni devalüasyonla ülke ekonomisini krizi sürüklemenin önüne geçmek, ithalatçıların ihtiyaç duyduğu dövizi temin etmek, yani cari açığı finanse etmek ve içerideki hane halkı ile firmaların döviz taleplerini karşılamak için mevzuata uygun, daha doğrusu tüm dünyada olduğu gibi TCMB işlemleri ile piyasaya satılmıştır. Sanki TCMB rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne TCMB ne de Türkiye kamuoyu hak etmektedir. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı bir zamanda TCMB gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkarmak teknik olarak da teorik olarak da mümkün değildir..."