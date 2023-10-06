2023-10-06 14:25:05 Gözünüze girdi mi şimdi lan! Berat Albayrak detayı dumura uğrattı
“Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı yıpratmak için ekonomi yönetiminin IMF'yle görüştüğü iftirasını attıkları dönemde, CHP'lilerin önde gidenlerinden Faik Öztrak otel odalarında IMF yetkilileriyle görüşürken yakalanmıştı. Algı için yapmayacakları kepazelik yoktu. Zaten çok geçmeden ‘128 milyar dolar nerede?’ şamatasına başlamışlardı” hatırlatmasında bulunan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, “Geçen gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na öyle bir sunum yaptı ki ‘128 milyar dolar’ iftiralarını adeta gözlerine soktu” dedi. Tuna, yazısında şunları kaydetti: