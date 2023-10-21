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Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

2023-10-21 14:08:30
Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Kedisini bulmak için para ödülü koyan hayvansever kadın şaşırttı! Gözünüzü dört açın! Her yerde bu kediyi arayın! Bulana öyle bir para ödülü var ki! İlk bulan siz olmak isteyeceksiniz! Ödülü duyan herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak... Eskişehir'de yaşayan hayvansever Öznur Uluçam, sokak hayvanları için yaptığı gönüllü çalışmalarla biliniyor. Kendisi ve ablası, sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor. Bu faaliyetler arasında sokak hayvanlarına mama dağıtımı, kısırlaştırma işlemleri ve yaralı hayvanların tedavisi yer alıyor. Öznur Uluçam, daha önce yaralı ve şiddet görmüş durumda bulduğu 2 kediyi tedavi ettirdikten sonra bakımlarını üstlenmişti. Ancak son zamanlarda kedilerinin kaybolduğunu fark etti.

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Foto - Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Eskişehir'de artan kayıp vakaları nedeniyle kedilerinin kaçırıldığından şüphelenen Uluçam, kedilerini bulmak için yoğun bir çaba harcıyor. Şehrin farklı bölgelerine bastırdığı kayıp ilanlarıyla kedilerini arayan Uluçam, bulunup getirilmesi halinde 5 bin lira para ödülü vereceğini duyurdu.

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Foto - Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak

Uluçam, son günlerde Eskişehir'de birçok sokak hayvanının kaybolduğunu belirtti ve kedilerinin sağlığından endişe duyduğunu ifade etti. Birçok hayvanın kaçırıldığına dair çeşitli iddialar olduğunu dile getiren Uluçam, “Biz sokak hayvanlarını besliyor, tedavi ettiriyor, mama dağıtıyor ve kısırlaştırma yaptırıyoruz. Maksadımız genellikle tedavi ettirme yönünde oluyor. Tedavi edilmesi gereken hayvanları iyileştirip, sahiplendiriyoruz. Çok büyük bir emek sarf ediyoruz, bütün günümüz kedilerle geçiyor diyebilirim. Mesela araba çarpan kediye müdahale ettirip, iyileşince sahiplendiriyoruz. Son zamanlarda besleyip, tedavi ettirdiğimiz kedilerimiz teker teker kayboluyordu, şimdi de tedavi ettirdiğimiz başka bir kedi kayboldu. Yüreğimiz yanıyor, bu kediler sokak kedisi, bunları kısırlaştırdım ve tedavi ettirdim. Bir kedimizi sahibi sokağı atmıştı ve hastaydı, klinikte tedavi ettirip kısırlaştırdık. Kaybolan diğer kedimiz ise küçükken akli dengesi bozuk olan birinden alındı. Onu da büyütüp, kısırlaştırdım ve dışarı saldım ama arada evimde de yaşıyordu. Önce birisi kayboldu, ‘Araba mı çarptı acaba?’ diye düşünerek, başta barınaklar olmak üzere her yeri aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Daha sonra diğer kedi kayboldu ve biz bir terslik olduğunu anladık. Kedilerin kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Her yere ilan yapıştırarak, arıyoruz. Para ödülü koyduk, yeter ki bulunsunlar çünkü onlar bizim çocuklarımız. İçimiz, yüreğimiz yanıyor, çok emek verdik. Geçenlerde bir bayan, bazı kedilerin alınıp, çuvala konulduğunu söyledi. Biz bunu duyunca iyice tedirgin olduk, eğer kaçırıldılarsa ve kaçıran kişi onları öldürmediyse kediyi gören kişiler ödülü duyup, getirir diye para ödülü koyduk. Annem tansiyon ve kanser hastası, çok üzülüyor. Onun hastalığı artmasın diye üzülüyoruz. Kedi kim alıp kaçırdıysa lütfen getirsin yüreğimiz yanıyor” dedi.

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