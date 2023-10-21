2023-10-21 14:08:30 Gözünüz yolda bu kediyi arasın! Bulana öyle bir para ödülü var ki, duyan şok oluyor! Herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak
Kedisini bulmak için para ödülü koyan hayvansever kadın şaşırttı! Gözünüzü dört açın! Her yerde bu kediyi arayın! Bulana öyle bir para ödülü var ki! İlk bulan siz olmak isteyeceksiniz! Ödülü duyan herkes sokakta fellik fellik bu kediyi arayacak... Eskişehir'de yaşayan hayvansever Öznur Uluçam, sokak hayvanları için yaptığı gönüllü çalışmalarla biliniyor. Kendisi ve ablası, sokak hayvanlarına yardım etmek amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor. Bu faaliyetler arasında sokak hayvanlarına mama dağıtımı, kısırlaştırma işlemleri ve yaralı hayvanların tedavisi yer alıyor. Öznur Uluçam, daha önce yaralı ve şiddet görmüş durumda bulduğu 2 kediyi tedavi ettirdikten sonra bakımlarını üstlenmişti. Ancak son zamanlarda kedilerinin kaybolduğunu fark etti.