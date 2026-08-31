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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

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AA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile konakladığı otelden Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Arena Stadyumu'na hareket etti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

Erdoğan çifti, stadyumda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

Bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan ve Caparov çifti, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra törene katılan liderlerle Dünya Göçebe Oyunları'nın açılışını izledi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

Erdoğan çifti, tören geçişinde, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamlayarak alkışladı.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunlarını açtı

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