Gözlere bakmak yetecek! Kalp hastaliğinda yeni dönem

Yaşam ile ilgili birçok merak edilen konu bulunuyor. Ölüm riski yüksek olan hastalık çeşitleri insanların en korktukları şeyler arasında üst sırada yer alıyor. İnsanlar 'Kalp hastalığı belirtileri nelerdir? Kalp hastalığı nasıl anlaşılır? Kalp hastalığı genetik mi?' gibi soruları merak ediyor. Son yapılan araştırmalara göre, birinin gözünün içini taramak suretiyle kalp hastalığının teşhisi ve erken ölüm riskini tahmin edilebilir.