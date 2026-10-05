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Spor
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Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

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Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

Montella'nın başarısızlığı bugün oynanacak İtalya maçı ile son bulacak mı?

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#1
Foto - Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün oynanacak İtalya karşılaşması öncesinde futbolculara ağır eleştiri yapılmamasını istemişti. Bu mantığa göre hep alkışlayacağız!

#2
Foto - Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

Bugünkü İtalya karşılaşması öncesinde konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Sizden ricam, futbolcularımıza destek verin. Ağır eleştiriler olduğunda yüzde 5, yüzde 10 performans kaybı olabilir. Desteklediğinizde tam tersi yüzde 5, yüzde 10 fazla performans verebilirler" dedi.

#3
Foto - Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

İtalyan hoca, "Kim olursa olsun aynısını hisseder. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde destek vermemiz gerektiğine inanıyorum" ifadelerini de kullandı.

#4
Foto - Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

Bu durumda akıllara şu basit soru geliyor: 'Ne zaman ağır eleştiri hakkı doğacak?'

#5
Foto - Görünmez tüm hatalar artık ortada... Zaferde alkışlayın, yenilgide alkışlayın: Hep alkışlayın!

Dünya Kupası hüsranından sonra Uluslar Ligi'ne de üst üste yenilgilerle girdik. Saha sonuçları dışında takımda "yeniden yapılanma" adına hiçbir hareket yok. Fotospor'a göre; Ağırlıklı olarak aynı isimler sahaya çıkıyor. Ve aynı kötü sonuçlar yaşanıyor. Yine de herkesin alkışlaması bekleniyor.

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Yorumlar

Murat

Oyuncular yetersizse antröner ne yapsin.

Murat

Oyuncular saçlarıyla tırnaklarıyla uğrașsın.
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