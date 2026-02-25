“Görünmez” kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek “Blok 30” zırhı geliyor

ABD Hava Kuvvetleri, stratejik nakliye kapasitesinin bel kemiği olan C-17 Globemaster III uçaklarını modernize etmek üzere Boeing ile 13 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Kanada ve Avustralya envanterindeki uçakları kapsayan proje ile ısı güdümlü füzeleri otomatik olarak bertaraf eden LAIRCM sistemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Temmuz 2030’a kadar tamamlanması beklenen bu yükseltme sayesinde, dev nakliye uçakları yüksek riskli çatışma bölgelerinde MANPADS tehditlerine karşı çok daha güvenli uçuş yapabilecek.