  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Burak Özçivit’ten şaşırtan “Eyüpsultan” kararı! Duyanların ağzı açık kaldı Kazalara yeni önlem geliyor: 70 kilometreyi aşamayacaklar! İphone tahtından indi: İşte en çok satılan 10 telefon! Ev alırken bu detaya dikkat: Paranız çöp olmasın İstanbul’da film gibi olay! Şüpheliyi elindeki dövme ele verdi “Görünmez” kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek “Blok 30” zırhı geliyor Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkarılacak olan kuyu bulmuş olabilir! Yerin 1250 metre altına iniliyor Osimhen sahaya iğneyle çıkacak! Juventus maçı öncesi bomba iddia geldi! Maça saatler kala... İşte bu hiç beklenmiyordu! Beşiktaş yeni kaleci bulmuş olabilir artık senelerce... Ev alırken bu detaya dikkat: İlanlarda metrekare oyunu!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
"Görünmez" kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek "Blok 30" zırhı geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

“Görünmez” kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek “Blok 30” zırhı geliyor

ABD Hava Kuvvetleri, stratejik nakliye kapasitesinin bel kemiği olan C-17 Globemaster III uçaklarını modernize etmek üzere Boeing ile 13 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı. Kanada ve Avustralya envanterindeki uçakları kapsayan proje ile ısı güdümlü füzeleri otomatik olarak bertaraf eden LAIRCM sistemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Temmuz 2030’a kadar tamamlanması beklenen bu yükseltme sayesinde, dev nakliye uçakları yüksek riskli çatışma bölgelerinde MANPADS tehditlerine karşı çok daha güvenli uçuş yapabilecek.

#1
Foto - "Görünmez" kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek "Blok 30" zırhı geliyor

ABD Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, Kanada ve Avustralya envanterindeki C-17 uçaklarını modernize etmek amacıyla Boeing ile yeni bir sözleşme imzalandı. Bu bağlamda Boeing, 13 milyon değerindeki sözleşme kapsamında Kanada ve Avustralya tarafından işletilen C-17 Globemaster III nakliye uçaklarında yer alan Kızılötesi Elektronik Karşı Tedbir Sistemlerini (IRCM) modernize edecek.

#2
Foto - "Görünmez" kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek "Blok 30" zırhı geliyor

18 Şubat 2026 tarihinde ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında yürütülen modernizasyon 8 adet Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) ve 5 adet Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) uçağını kapsıyor. İmzalanan sözleşme çerçevesinde söz konusu uçaklardaki Block 10 savunma sistemleri daha gelişmiş olan Blok 30 konfigürasyonuna yükseltilecek.

#3
Foto - "Görünmez" kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek "Blok 30" zırhı geliyor

Defence Blog tarafından yapılan habere göre ABD’nin Teksas eyaletindeki San Antonio’da gerçekleştirilecek olan modernizasyon çalışmalarının Temmuz 2030’a kadar tamamlanması öngörülüyor. Projenin sözleşme yönetimi, Georgia’daki Warner Robins Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından yürütülüyor. Modernizasyon projesi kapsamında Grup A kitlerinin tedariki, Grup A ve Grup B kurulum faaliyetleri ve yüklenici firma tarafından sağlanacak teknik kurulum ve entegrasyon desteğini kapsamakta. Bununla birlikte bahse konu modernizasyon, uçakların kızılötesi güdümlü tehditlere karşı beka kabiliyetini artırmak üzere tasarlanan Büyük Uçak Kızılötesi Karşı Tedbir (LAIRCM) sistemlerine de odaklanmaktadır. Otomatik savunma mekanizmalarıyla ısı güdümlü füzeleri tespit ve bertaraf etme yeteneğine sahip sistemler, stratejik nakliye uçaklarına entegre edilecek.

#4
Foto - "Görünmez" kalkan için imzalar sessiz sedasız atıldı! Isı güdümlü füzeleri manyak edecek "Blok 30" zırhı geliyor

Kızılötesi karşı tedbir (IRCM) yükseltmeleri; genellikle yerleşik sensörler, işlemciler ve savunma tepki yeteneklerinde yapılan iyileştirmeleri içeriyor. Bu sayede uçak mürettebatı, MANPADS (Taşınabilir Hava Savunma Sistemleri) gibi yavaş veya düşük irtifada uçan hava araçları için risk oluşturan tehditlerin bulunduğu riskli bölgelerde daha güvenli bir şekilde görev yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!
Gündem

Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf!

Milyonlarca evladımızın her gün hayranlıkla izlediği, dillerinden düşürmediği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan ..
Başkan Öntürk’ten "Türkiye Hatay’ı geri vermeli" diyen Rubin’e net cevap: Gel de al
Gündem

Başkan Öntürk’ten “Türkiye Hatay’ı geri vermeli” diyen Rubin’e net cevap: Gel de al

Türkiye’nin kadrolu düşmanı ABD’li sözde stratejist Michael Rubin’in “Türkiye’nin Suriye’de sömürgeci hedefleri yoksa Hatay’ı geri vermelidi..
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı
Gündem

Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmak için geldiği Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde yaşayan Rus uyruklu Nikolai Ryba..
O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!
Yerel

O camide 1 yıldır ezan okunmuyor!

Diyarbakır Eğil’de yüzlerce kişinin yaşadığı TOKİ yerleşkesinde inşa edilen cami, bir yılı aşkın süredir ibadete açılmadı. Resmi teslim süre..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23