Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası sona erdi

İki gün süren müsabakalarda erkekler bench kategorisinde 56 kiloda Murat Yıldırım, 60 kiloda Okan Namettepe, 67,5 kiloda Hossain Saroni, 75 kiloda Ömer Galip Kesim, 82,5 kiloda Caner Özenirler, 90 kiloda Şehmuz Çevik, 100 kiloda Muhammet Şimşek, 110 kiloda Dursun Hayran, 125 kiloda Ayhan Gülsoy ve +125 kiloda İbrahim Çetin şampiyon oldu. Kadınlar bench kategorisinde 48 kiloda Mihriban Boyacı, 56 kiloda Döndü Kanat, 60 kiloda Sema Gönen, 67,5 kiloda Gülistan Özdemir, 75 kiloda Meltem Tırıklı, 82,5 kiloda Bircan Şimşek, 90 kiloda Fatma Sağlam, +90 kiloda ise Sevil Uslu Işık ilk sırayı aldı.