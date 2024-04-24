Görenleri ürkütüyor! Sırrı ortaya çıktı! 50 yıldır yanan “Cehennem Kapısı” bakın niçin kapatılamıyor

Türkmen bilim insanlarının, gazın çıkarılması ve atmosfere kontrolsüz gaz emisyonlarının azaltılması için eğimli bir kuyu açmayı önerdikleri belirtildi. Forumda, Belarus ve Slovenya'dan bilim insanlarının projeye katılmak istedikleri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'nun, zararlı emisyonların azaltılmasında iş birliği yapmaya ve kraterdeki doğal gaz sızıntısını durdurmaya yardım etmeye hazır olduklarını açıkladıkları bildirildi. Kourounis, kraterin içinde kendini adeta yabancı bir gezegende gibi hissettiğini söyledi. Hazırlık sürecinde, ısıya dayanıklı bir elbise, solunum cihazı ve tırmanma kayışı kullandığını belirtti. Ayrıca, Hollywood filmlerinde dublörlük yapan bir kişiyle çalışarak alevlerin yakınında panik yapmamak için pratik yaptığını ifade etti. Kourounis, krateri ilk gördüğünde, geniş bir çölün ortasında yer alan bu devasa yanan çukurun kendisine bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi hissettirdiğini aktardı.