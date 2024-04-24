Görenleri ürkütüyor! Sırrı ortaya çıktı! 50 yıldır yanan “Cehennem Kapısı” bakın niçin kapatılamıyor

Köy, dünyanın dört bir yanından gelen turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Cehennem Kapısı aslen bir gaz krateridir ve neden sürekli yanmaya devam ettiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak, geçmişte uzmanların bölgedeki gazı birkaç gün içinde söneceğini düşünerek yaktıkları tahmin edilmektedir. 1971 yılında Sovyet yönetimi, Orta Asya'da petrol arayışları sırasında jeologları görevlendirdi ve sondaj sırasında bir göçük meydana geldi. Bu göçükten zehirli olduğu düşünülen bir gaz (muhtemelen metan) sızdı. Ekip, gazın etkilerini azaltmak amacıyla gazı yakmaya karar verdi ve böylece göçükteki gaz alev aldı. Bazı kaynaklara göre bu olay 1960'larda gerçekleşti ve gaz o zamandan beri yanmakta. Türkmenistan'ın dünya gaz rezervlerinin yüzde 6'sına sahip olması, kraterin uzun süreli yanışını açıklamakta.