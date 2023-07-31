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Yaşam
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Görenleri şaşkına çeviren kabak

2023-07-31 12:54:18
Görenleri şaşkına çeviren kabak

Amasya’nın Taşova ilçesinde yetişen 70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Görenleri şaşkına çeviren kabak

Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü. Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kapak, görenlerin ilgisini çekti.

#2
Foto - Görenleri şaşkına çeviren kabak

Burcu Orman, “Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kapak 70 santimetre oldu. Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar” dedi.

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Foto - Görenleri şaşkına çeviren kabak

Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.

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