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Görenleri kendine hayran bırakıyor: Diyarbakır Ulu Camii

  • Diyarbakır'da sur duvarları içinde ticaret dokusunun en yoğun olduğu bölümde inşa edilen Ulu Camii; yapı topluluğu cami, avlunun kuzeyine bitişik Mesudiye Medresesi, batısında bağımsız Zinciriye Medresesi ile kuzeydoğusuna bitişik Şafiler Camii'nden oluşur.

  • Cami merkezli yapı topluluğunda medreseler Artuklu, Şafiler Camii ise Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiştir.

  • Ulu Camii farklı dönemlere ait çok sayıda kitabesiyle dikkati çeker.

  • Diyarbakır Ulu Camii'nin avlusunun batı cephesinde bulunan çiçekli kufi ile yazılmış 484 H. /1091-1092 M. tarihli kitabesinden Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında Diyarbakır Valisi Cehir oğlu Ebu Mansur Muhammed tarafından yaptırıldığını öğrenmekteyiz.

  • En erken tarih bilgisi veren bu kitabe Selçuklu döneminin kuruluş yıllarında Büyük Selçukluların Anadolu'dqa varlığını göstermesi açısından önem taşır.

  • Diyarbakır'ın simgesi olan yapıyı 11. yüzyılda muhtemelen yapıldığı yıllarda gören gezgin Nasır-ı Hüsrev "Ulu Camii bu kara taşla yapılmıştır.

  • Öyle bir mükemmel yapıdır ki ondan daha düzgün, ondan daha sağlam yapılmasına imkan yoktur.

  • Caminin içinde iki yüz küsur taş direk vardır. Her direk yekpare taştandır.

  • Direklerin üstüne, hepsi taştan olmak üzere kemerler yapılmıştır" olarak betimler.

  • Ulu Camii, kuzeyindeki büyük boyutlu avlu ile güneyindeki doğu-batı yönünde enine dikdörtgen planlı harim/ibadet mekanından oluşur.

  • İbadet mekanı mihraba paralel/enlemesine üç sahınlı ve mihrap önü dikey vurgulu tiptedir.

  • Caminin avlusunun kuşatan revaklarda Roma ve Bizans dönemine ait devşirme sütunlar kullanılmıştır.

  • Yapının avlusuna doğu batı ve kuzey cephelerde bulunan kapılardan girilir.

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