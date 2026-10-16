Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA), ülkedeki obezite gerçeğini gözler önüne sererken 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5'inin obez kategorisinde yer aldığını ortaya koydu. Kadınlarda obezite oranının yüzde 39,1'e ulaştığı görülürken, bölgesel düzeyde yapılan sıralamada batı ve karadeniz illerinin üst sıralarda yer alması şaşkınlığa yol açtı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri en düşük obezite oranlarına sahipken, Batı Karadeniz yüzde 37,5 ile Türkiye'nin en obez bölgesi olarak zirveye oturdu.