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Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

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Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA), ülkedeki obezite gerçeğini gözler önüne sererken 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5'inin obez kategorisinde yer aldığını ortaya koydu. Kadınlarda obezite oranının yüzde 39,1'e ulaştığı görülürken, bölgesel düzeyde yapılan sıralamada batı ve karadeniz illerinin üst sıralarda yer alması şaşkınlığa yol açtı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri en düşük obezite oranlarına sahipken, Batı Karadeniz yüzde 37,5 ile Türkiye'nin en obez bölgesi olarak zirveye oturdu.

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

Araştırmaya göre, 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5’i obez kategorisinde yer alırken, kadınlarda bu oran yüzde 39,1’e kadar çıkıyor.

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 24,6 olarak ölçüldü. Sağlık Bakanlığın bölgesel düzeyde açıkladığı verilere göre obezite oranları Türkiye genelinde önemli farklılıklar gösterirken, İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyi bu tabloyu doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

İşte Türkiye'nin obezite haritası: 12: GÜNEYDOĞU ANADOLU: Yüzde 24,2 11: ORTADOĞU ANADOLU: Yüzde 24,5

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

10: KUZEYDOĞU ANADOLU: Yüzde 24,7 9: İSTANBUL: Yüzde 30,7

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

8: DOĞU MARMARA: Yüzde 32,0 7: AKDENİZ: Yüzde 32,1

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

6: BATI ANADOLU: Yüzde 32,6 5: EGE: Yüzde 33,1

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

4: BATI MARMARA: Yüzde 33,7 3: DOĞU KARADENİZ: Yüzde 35,4

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

2: ORTA ANADOLU: Yüzde 36,9 1: BATI KARADENİZ: Yüzde 37,5

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Foto - Türkiye’nin en obez bölgesi açıklandı! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

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Yorumlar

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Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar derlerdi hiç elimizde sokakda mahellede vs hiçbirsey yemezdik ayıp olur alan var alamayan var eeee şimdi öyle mi essek kadar adamlar desem ALLAH'IM eşşeğe ve adam kelimesine haksızlık olur özür dilerim neyse Tv'de sabah akşam yemek spor programinda bile yemek deprem oldu TV ler karardı ev havası programı var altın havası yemek havası bunlar çok basitmiş gibi vs vs kılıfa uyduruyorlarda zaten garibin tek şey kaynak makinesi TV çoluk çocuk istiyor hasta istiyor vs vs bunlar çok basit gibi görünüyor ama bunların götürdüğü çok şey var her anlamda bilen bilir bilmeyen bilmez...garip kaldık dünya gurbetinde
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