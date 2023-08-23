  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
3
Görenleri hayran bırakan günbatımı manzarası!

2023-08-23 22:52:41
Görenleri hayran bırakan günbatımı manzarası!

Türkiye'nin batısındaki Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde günbatımında ortaya çıkan manzara, görenleri hayran bıraktı.

#1
Foto - Görenleri hayran bırakan günbatımı manzarası!

Çorlu ilçesinin yakınlarındaki tepelerde günbatımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Çorlu ilçesinde günbatımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü.

#2
Foto - Görenleri hayran bırakan günbatımı manzarası!

Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, günbatımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Almanya'nın şaşırtan kararı: Rekor bekleniyor! Almanya'da ilk kez çifte vatandaşlık kararı onay aldı!
Dünya

Almanya'nın şaşırtan kararı: Rekor bekleniyor! Almanya'da ilk kez çifte vatandaşlık kararı onay aldı!

Almanya’da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay ..
Oklavasız el açması patatesli gül böreği tarifi! Arama yapanlar: çıtır cazibesini masadan eksik etmeyin, lezzet saçtı!
Kadın - Aile

Oklavasız el açması patatesli gül böreği tarifi! Arama yapanlar: çıtır cazibesini masadan eksik etmeyin, lezzet saçtı!

Hamur açmaktan korkuyorsanız bu börek tam size göre hiçbir şekilde oklava kullanmadan çıtır çıtır börekler hazırlayabilirsiniz. Adımları tak..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu ağır yükü birlikte kaldıralım
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin bu ağır yükü birlikte kaldıralım

Adıyaman Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Adıyaman Hastane Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurba..
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Savaşan İHA'lar ve 'KIZILELMA' da yapay zeka çalışması! İşte açıklaması
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Savaşan İHA'lar ve 'KIZILELMA' da yapay zeka çalışması! İşte açıklaması

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yapay zeka ilgili konuştu. "Bugün yapay zeka denen algoritmalar dediğimiz araştırmaları yürüt..
Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay
Sağlık

Türk bilim insanı, BioNTech kurucusu Uğur Şahin kanser aşısı ile ilgili işaret etti, tarih belli oldu! Büyük şok detay

Geliştirdiği koronavirüs aşısı nedeniyle davalık olmaya başlayan BioNTech kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin paylaşımı gündem oldu: Kansere..
Demet Akalın'ın
Yerel

Demet Akalın'ın "Çanakkale yangını" paylaşımı gündem oldu!

Çanakkale yangınıyla ilgili yorum yapan Demet Akalın, ormanın uzaydan lazerle yakıldığını savundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23