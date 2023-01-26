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Yaşam
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Görenler şaştı kaldı! Horoz, futbolculara taş çıkarttı

2023-01-26 09:38:23
Görenler şaştı kaldı! Horoz, futbolculara taş çıkarttı

Çatalca'da bir evin bahçesinde beslenen Efe isimli horoz adeta futbolculara taş çıkartıyor.

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Foto - Görenler şaştı kaldı! Horoz, futbolculara taş çıkarttı

Çatalca’da bir evin bahçesinde beslenen "Efe" isimli horozun futbol aşkı kameralara yansıdı. Çocuklarla birlikte top oynayan horoz, futbolculara taş çıkardı. Çatalca İzzettin Mahallesi'nde bir evin bahçesinde beslenen 7 aylık "Efe" adındaki horoz, bahçedeki çocukların yanına giderek top oynamaya başladı. Yanına atılan topları havada ayaklarıyla vurarak çocuklara geri atan horozun neşeli halleri ortaya renkli görüntüler çıkardı. Horoz Efe'nin futbol aşkı, kameralar tarafından kaydedildi.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Horoz, futbolculara taş çıkarttı

Horoz ile birlikte top oynayan 11 yaşındaki Ömer Murat, “Buraya kuzenimle geliyoruz. Kuzenimle beraber top oynarken top yanlışlıkla horozun yanına gitti, horoz topu tekrar bizim yanımıza attı böylece bizde horozun futbol yeteneğini anladık. Horozun futbol yeteneğini keşfettikten sonra ben, kuzenim ve horoz birlikte top oynamaya başladık. Horozuma yem veriyoruz o da bizimle top oynuyor böyle bir arkadaşlık kurduk “ dedi. 12 yaşındaki İhsan Murat ise, “Kuzenimle birlikte top oynarken top yanlışlıkla Efenin yanına gitti Horoz bize topu tekrar geri atınca futbol yeteneğini keşfettik ve biz horoza yem verdiğimizde bizimle top oynuyor” ifadeler kullandı.

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