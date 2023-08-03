Görenler şaşırıyor! Anadolu’nun ‘Çin Seddi’

Turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkat çeken Vali Şimşek, “Turizm çeşitleniyor. İnsanlar artık doğa turizmine yöneliyor ve doğa turizmi de ön plana çıkıyor. Burada önemli bir turizm potansiyeli var. Burayı ülkemiz ve ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Yapılan akademik çalışmalar, bizim bu yönde yaptığımız çalışmalara yön verecektir. Gümüşhane Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e bu önemli değeri akademik çalışmaya konu ettiği için teşekkür ederim. Yine 19 Mayıs Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilimiz için, ülkemiz için bir destinasyon keşfedilmiş olacak. Ben tüm vatandaşlarımızı doğal güzelliği bulunan jeolojik yeryüzü şeklini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.