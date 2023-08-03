Görenler şaşırıyor! Anadolu’nun ‘Çin Seddi’

Sivas’ın turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Sivas Valisi Yılmaz, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi olarak anılan Diş Kayalıkları'na giderek, bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz Şimşek’e Diş Kayalıkları'yla ilgili akademik çalışmalar yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlileri eşlik etti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada; İmranlı Diş Kayalıkları'nı yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiklerini ifade ederek, Diş Kayalıkları'nın keşfedilmeyen, fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve saklı kalmış çok önemli jeolojik yeryüzü şekli olduğunu ifade etti.