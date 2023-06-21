Görenler montaj sanıyor! Saklı kalmış doğal hazine bulundu

İzlanda dağlarını hatırlatan doğal güzellikler keşfedilmeyi bekliyor. Uzundere ilçesi Ulubağ mahallesinde bulunan Kardeşler Mezrası sadece bunlardan birisi. Adeta karpostallık görüntü oluşturan mezra manzarası sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Görenler video montaj sanıyor. Yüzlerce tür çiçek ve yabani hayvan çeşitliliği ile ön plana çıkan mezraya ulaşım yolu stabilize yol olduğu için ziyaret etmek isteyenler bu bölgeye gidemiyor. İnsan elinin dokunmadığı şelale ve çevresi turizme açılması için bekliyor. Bölge sakinleri bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor. Koca bir mahalle var gibi görünse de burada yaşayan kimseler yok.