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Hayat-Aktüel
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Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

2023-08-02 16:27:53
Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

Karabük Üniversitesinde çalışan ve 6 yıldır arıcılıkla uğraşan Hilmi Acar, Yenice Ihlamur ormanlarına kurduğu kovanların birinde üzerinde Arapça harflerle “Allah” yazan peteği görünce çok şaşırdığını belirterek, “Allah zaman zaman insanoğlunu doğada kendini bir şekilde hatırlatıyor” dedi.

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Foto - Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

Uzun süredir emek verdiklerini ve işi öğrenmeye başladıklarını anlatan “Allah” yazılı peteğin bulunduğu kovanın oğlu Muhammet Emin’e verdiğini kaydederek, “ Allahu teala ilham etmiş arılarımıza. Allah ismini yazmışlar sırlayaraktan. Görüldüğü gibi bal kısmı sırlaya sırlaya “Allah” yazıyor. Diğer kısımlar çukur, sanki böyle kalemle batırılmış şekilde. Biz bunu tesadüf fark ettik. Peteği alıp süzmek için eve getirmiştik. Oğlumun kaldırınca eşim uzaktan görünce Allah yazıyor dedi. İlk önce buradan aldığımda bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Ya dedim bu böyle buraları neden böyle çukur çukur yapmış diye enteresan gelmişti. Hatta biraz daha koyayım hepsini sırlasın dedim ama sonra vazgeçtik. Eşimin sayesinde bu yazıyı fark etmiş olduk. Allahu teala zaman zaman böyle doğada kendini hatırlatan şeyleri bize gösteriyor. Buda onlardan bir tanesi, İnsanoğlu hatırlasın diye biz de bu şekilde çekelim istedik” dedi.

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Foto - Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

Acar, ayırca Ihlamur balını yedikten sonra diğer balları yemenin biraz daha zor geldiğini de ifade ederek, “Ihlamur başka bir şey. Yenice'ye özel bir şey ve sembolü halinde. Hepimizin bir şeyler üretmesi lazım. Biz bu işe sağ olsun İsmet Karakırık abinin vesilesiyle başladık. Hemen birdenbire bir şey olmuyor. Emek vermeden olmuyor. Yıllarca uğraştık ve bu sene altıncı senemiz. Meşakkat çektik ama bu işi biraz biraz öğrenmeye başladık. Arı doğanın aynı zamanda sigortasıdır. Arı yoksa doğa olmaz. Bütün çiçeklerdeki döllenmeleri, bütün çiçeklerdeki varoluşları arı sayesinde olur. Dolayısıyla inşallah biz de bundan istifade etmeye çalışıyoruz” diye ifade etti.

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Foto - Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Karakırık ise, bu yıl aşırı yağışlardan dolayı ıhlamur balının üretiminin kısık olduğunu belirterek, “Allah'a şükürler olsun yeterli. Ama Cenab-ı Allah ne buyurursa olduğu kadar. Biz iyi olduğunu düşünüyoruz. Ihlamur’un kendisi olduğu gibi balı da insan vücuduna çok bir faydası var, ciğerleri koruyor” dedi.

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