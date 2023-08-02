Görenler hayrete düştü! Arılar peteğe Allah yazdı

Uzun süredir emek verdiklerini ve işi öğrenmeye başladıklarını anlatan “Allah” yazılı peteğin bulunduğu kovanın oğlu Muhammet Emin’e verdiğini kaydederek, “ Allahu teala ilham etmiş arılarımıza. Allah ismini yazmışlar sırlayaraktan. Görüldüğü gibi bal kısmı sırlaya sırlaya “Allah” yazıyor. Diğer kısımlar çukur, sanki böyle kalemle batırılmış şekilde. Biz bunu tesadüf fark ettik. Peteği alıp süzmek için eve getirmiştik. Oğlumun kaldırınca eşim uzaktan görünce Allah yazıyor dedi. İlk önce buradan aldığımda bir tuhaflık olduğunu fark ettim. Ya dedim bu böyle buraları neden böyle çukur çukur yapmış diye enteresan gelmişti. Hatta biraz daha koyayım hepsini sırlasın dedim ama sonra vazgeçtik. Eşimin sayesinde bu yazıyı fark etmiş olduk. Allahu teala zaman zaman böyle doğada kendini hatırlatan şeyleri bize gösteriyor. Buda onlardan bir tanesi, İnsanoğlu hatırlasın diye biz de bu şekilde çekelim istedik” dedi.