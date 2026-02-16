  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Hurma alırken bu detaylara dikkat edin İran’dan dikkat çeken “Türkiye” çıkışı: Plan yaptıklarını biliyoruz, buna hazırız Radmila Shekerinska'dan son dakika savaş mesajı! 'Türkiye'yi unutmayın' diyerek duyurdu Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: “Yerli kule”ye kimse yaklaşamayacak Altında düşüş başladı! Araları hep limoniydi! Taliban’dan dikkat çeken “İran” kararı 67 yıllık finans devi iflas bayrağını çekti! Yönetim sessiz sedasız kayyıma devredildi Prefabrik ev karı kocaya mezar oldu Tarih verdiler: Altın fiyatları 8 bin lira birden değişecek
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: “Yerli kule”ye kimse yaklaşamayacak

ASELSAN’ın yüksek ateş gücüyle düşman unsurlarına göz açtırmayan SARP 100/35 silah kulesi, treyler üzerine yerleştirilmiş yeni "sabit koruma" konfigürasyonuyla ilk kez görüntülendi. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun tesis ziyareti sırasında ortaya çıkan bu devrimsel tasarım, stratejik askeri üslerin ve limanların hem kara hem de hava tehditlerine karşı aşılmaz bir kale haline getirilmesini hedefliyor. 35 mm’lik parçacıklı mühimmat atma kabiliyetine sahip bu sistem, özellikle alçak irtifadaki İHA ve helikopter tehditlerini daha sınıra yaklaşmadan imha edebilecek güçte.

1
#1
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak

SARP 100/35, çekili bir platform üzerinde konumlandırılması ile sabit konuşlu savunma görevlerine yönelik alternatif bir kullanım konseptinde yer alabilir. Bu bağlamda treyler konfigürasyonu, limanlar ve askeri üsler gibi sabit tesislerin hem kara hem de hava tehditlerine karşı korunmasında kullanılabilecek bir seçenek olarak dikkat çekecektir.

#2
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak

SARP 100/35, yüksek ateş gücüne sahip, gelişmiş hedef tespit ve takip sistemleri ile donatılmış, en son teknoloji ürünü kendini koruma sistemleri ve çevresel farkındalık sistemleri ile kullanıcı ve sistem bekasını en üst seviyede sağlayabilen insansız silah sistemidir. SARP 100/35 sistemi paletli ve taktik tekerlekli platformlara uyum sağlayacak şekilde modüler yapıda tasarlanmıştır.

#3
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak

SARP 100/35; ana silah olarak 35 mm otomatik topa sahip olup hızlı seri, yavaşlatılmış seri ve tekli atım modlarında görev yapabilmektedir. Sistemde 100 adet hazır ve 200 adet yedek mühimmat taşınırken, ikincil silah olarak 7,62 mm makineli tüfek (3.750 adet mühimmat) ve 12,7 mm makineli tüfek (200 adet mühimmat) kullanılabilmektedir.

#4
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak

Kule, insansız stabilize uzaktan komutalı yapıda olup STANAG 4569 Seviye 2 koruma seviyesinde 3.750–4.500 kg aralığında bir ağırlığa sahiptir. Yan eksende 360° sürekli dönüş, yükseliş ekseninde ise -10° / +45° hareket kabiliyeti bulunan sistemin yan ve yükseliş eksenlerinde 60°/s üzeri azami hıza ulaştığı belirtilmektedir. Boyutlar açısından 880 mm yükseklik, 2.700 mm genişlik ve 4.600 mm dönüş yarıçapı değerlerine sahip kule, araç içi girişim oluşturmayan tasarımıyla öne çıkmaktadır.

#5
Foto - Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: "Yerli kule"ye kimse yaklaşamayacak

SARP 100/35, kara hedeflerinde ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, hafif zırhlı/zırhsız araçlar, konvoylar, piyade unsurları ve sabit hedeflere karşı; hava hedeflerinde ise İHA’lar, alçaktan uçan taarruz uçakları ve helikopterlere karşı etkin angajman kabiliyeti sunmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!
Aktüel

Kudüs kamuflajlı İsrail hurmalarına dikkat!

Ramazan ayı öncesi "İsrail Hurması" tehlikesi baş gösterdi. Piyasada "Kudüs Hurması" etiketiyle satılan ürünlerin büyük bir kısmının, işgal ..
TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’
Gündem

TRT spikerinin 28 Şubat ve başörtüsü anısı! ‘Anneniz sakın arabadan inmesin’

TRT Haber spikeri Zeynep Bulut Şenel, üniversite tercih döneminde annesinin başörtülü olduğu gerekçesiyle kampüse alınmadıklarını, yönetimin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23