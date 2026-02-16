Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: “Yerli kule”ye kimse yaklaşamayacak

SARP 100/35, çekili bir platform üzerinde konumlandırılması ile sabit konuşlu savunma görevlerine yönelik alternatif bir kullanım konseptinde yer alabilir. Bu bağlamda treyler konfigürasyonu, limanlar ve askeri üsler gibi sabit tesislerin hem kara hem de hava tehditlerine karşı korunmasında kullanılabilecek bir seçenek olarak dikkat çekecektir.