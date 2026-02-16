Görenler gözlerine inanamadı! ASELSAN’ın yeni canavarı SARP 100/35 Treyler’e şok konfigürasyon: “Yerli kule”ye kimse yaklaşamayacak
ASELSAN’ın yüksek ateş gücüyle düşman unsurlarına göz açtırmayan SARP 100/35 silah kulesi, treyler üzerine yerleştirilmiş yeni "sabit koruma" konfigürasyonuyla ilk kez görüntülendi. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun tesis ziyareti sırasında ortaya çıkan bu devrimsel tasarım, stratejik askeri üslerin ve limanların hem kara hem de hava tehditlerine karşı aşılmaz bir kale haline getirilmesini hedefliyor. 35 mm’lik parçacıklı mühimmat atma kabiliyetine sahip bu sistem, özellikle alçak irtifadaki İHA ve helikopter tehditlerini daha sınıra yaklaşmadan imha edebilecek güçte.