  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'yi 'İran'dan daha tehlikeli düşman' olarak görüyorlardı! Dünya genelinde savaş ilan ettiler Borsa yeni haftaya yükselişle başladı Türkiye’nin KAAN’ına karşılık gözlerini kararttılar! 40 milyar dolarlık 114 adet savaş uçağı alacaklar Altın fiyatlarında pazartesi freni! 'Güvenli liman' haftaya düşüşle başladı: İşte güncel rakamlar Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor! Sübyancı Epstein’ın alışveriş listesi ortaya çıktı! Bebekler için aldığı ürünler mide bulandırdı Hiç hesapta olmayan ülke Kaan'ı incelemeye aldı! Eğer alırlarsa taşlar yerinden oynar Uykuda tekme atmak masum değil Verilen süre doldu! Her an mesaj gelebilir!
Dünya
14
Yeniakit Publisher
Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

Yeryüzünde dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilmiş bölgeler mevcut. Öyle ki navigasyonda bile gözükmüyorlar.

#1
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

İŞTE YAŞAMIN EN UFAK AKSİLİKTE SEKTEYE UĞRAYABİLDİĞİ İZOLE NOKTA…

#2
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

TRİSTAN DA CUNHA – GÜNEY ATLANTİK OKYANUSU- Yeryüzünde yerleşimin bulunduğu en izole nokta olarak gösterilen bu volkanik ada, Cape Town’a yaklaşık 2.800 kilometre mesafede konumlanıyor. Toplam yüzölçümü sadece 38 kilometrekare olan adada, 2024 verilerine göre yaklaşık 238 kişi yaşamını sürdürüyor. Ana yerleşim merkezi ise “Edinburgh of the Seven Seas” olarak biliniyor. Adada herhangi bir havaalanı bulunmuyor. Yıl boyunca kıyıya yanaşan gemi sayısı yalnızca 8–9 ile sınırlı. Topraklar bireysel değil, ortak mülkiyet esasına göre kullanılıyor. Ekonomik faaliyetlerin temelini ise balıkçılık ve pul satışı oluşturuyor.

#3
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PİTCAİRN ADALARI – GÜNEY PASİFİK- Dört volkanik adadan oluşan bu İngiliz Denizaşırı Toprağı'nda yalnızca Pitcairn Adası yerleşime açık. Nüfus yaklaşık 50 kişi. Ada halkı, HMS Bounty isyancılarının torunları olarak biliniyor. Yeni Zelanda'dan yük gemileriyle ulaşım sağlanıyor.

#4
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PASKALYA ADASI – ŞİLİ- Rapa Nui adıyla da anılan bu ada, Şili kıyılarına yaklaşık 3.500 kilometre mesafede yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan ada, 887 moai heykeliyle tanınıyor. Nüfusu 8.000’in altında olan bu yerleşim, aynı zamanda okyanusun erişilemezlik noktası olarak bilinen Point Nemo’ya en yakın kara parçası olma özelliğini taşıyor.

#5
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

DEVON ADASI – KANADA- Dünyanın en büyük ıssız adası. Kanada'nın Nunavut bölgesinde yer alıyor. NASA, 1990'lardan bu yana burada Mars simülasyon testleri yürütüyor. En yakın yerleşim 80 kilometre uzaklıkta.

#6
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

KERGUELEN ADALARI – GÜNEY HİNT OKYANUSU- "Issızlık Adaları" olarak biliniyor. Fransa toprağı olan bu takımadada kalıcı yerleşim yok. Kışın yaklaşık 50, yazın 100 bilim insanı araştırma için burada bulunuyor. Yılda sadece dört gemi seferi yapılıyor.

#7
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

ITTOQQORTOORMİİT – GRÖNLAND- Yılın dokuz ayı donmuş halde. 450 kişinin yaşadığı bu yerleşim, dünyanın en büyük milli parkı ile Scoresby Fiyordu arasında bulunuyor. Ulaşım helikopter veya yaz aylarında tekneyle sağlanıyor.

#8
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

OYMYAKON – RUSYA- Dünyanın en soğuk yerleşim yeri. 1933'te -67,7°C rekoru kırıldı. Yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Kışın uçaklar iniş yapamıyor, en yakın büyük şehre ulaşmak iki gün sürüyor.

#9
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

CHANGTANG – TİBET- "Dünyanın Çatısı" olarak anılıyor. 6.000 metreye yaklaşan rakımıyla en yüksek yaşam alanlarından biri. Göçebe Changpa halkı burada yaşıyor. Bölge, geniş doğa rezervleriyle korunuyor.

#10
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

AMUNDSEN-SCOTT SOUTH POLE STATİON – ANTARKTİKA- Güney Kutbu'nda bulunan araştırma istasyonu. Yılda yalnızca bir gün gündüz ve bir gün gece yaşanıyor (her biri 6 ay sürüyor). 50–200 araştırmacı görev yapıyor.

#11
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

VİLLA LAS ESTRELLAS – ANTARKTİKA- Şili'ye ait küçük bir yerleşim. 200'den az nüfusu var. Okul, banka şubesi ve spor salonu bulunuyor. Ancak köpek beslemek yasak.

#12
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

PALMERSTON ADASI – PASİFİK OKYANUSU- Yeni Zelanda himayesindeki küçük bir atol. Yalnızca yaklaşık 50 kişi yaşıyor. Yılda birkaç gemi uğruyor.

#13
Foto - Dünyanın en ilginç yeri belli oldu: Navigasyonda bile gözükmüyor!

SUPAİ – ABD- Arizona'daki bu köye kara yolu yok. Yaklaşık 600 kişinin yaşadığı Supai'ye ulaşmak için 13 kilometrelik yürüyüş ya da helikopter gerekiyor. Postalar katırlarla taşınıyor./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi
Gündem

İMO seçimlerinin sonucu belli oldu! 40 yıllık atalete dur denildi, tekbir sesleri yükseldi

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimleri sonuçlandı. Seçimleri 42 yıl sonra 42 oy farkla AK Parti'ye yakın isim olan Mustafa Keleş kazan..
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti
Gündem

Zeytin algısı da ellerinde patladı! Maskesi inen CHP’li istifa etti

Zeytinlikler üzerinden çevreci mesajlar vermeye kalkan CHP'lilerin kendilerine ait arazilerden zeytin ağaçlarını iş makineleriyle yıktıkları..
Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?
Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: 1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "1,3 milyar TL kimin? Ekrem’in mi?" başlıklı yazısı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23