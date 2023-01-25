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Yaşam
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Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi

2023-01-25 20:53:29
Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi

Van Gölü'nün üzerinde beliren ay, görenleri kendisine hayran bıraktı.

#1
Foto - Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.

#2
Foto - Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren hilal ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha güzelleşti.

#3
Foto - Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi

Hilal’in gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

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