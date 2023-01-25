2023-01-25 20:53:29 Görenler dönüp tekrar baktı! Bu görüntüler Ahlat'ta çekildi
Van Gölü'nün üzerinde beliren ay, görenleri kendisine hayran bıraktı.
Van Gölü'nün üzerinde beliren ay, görenleri kendisine hayran bıraktı.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.
Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren hilal ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha güzelleşti.
Hilal’in gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.
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